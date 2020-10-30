طبيب تغذية يحذر من بعض أنواع الكبد: تسبب السل ومنتشرة في الأسواق

صحة

حذر الدكتور مروان سالم، اخصائي الصيدلة الإكلينيكية والتغذية العلاجية عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، من خطورة تناول بعض الكبد.

وكتب: "تحذير هام، يباع الآن في الأسواق كبدة مصابة بمرض السل ممنوع شراء أى كبدة تحتوي على هذه الدرنات لأنها بتنتقل للانسان مباشرة وتصيبه بمرض السل القاتل".

وأضاف: "وبناء عليه ممنوع شراء أي كبدة إلا بعد التأكد من سلامتها لأن مش هناخد بالنا منها نهائي وخصوصا لو تم تناولها جاهزة في مطاعم خارج المنزل، أيضا لابد من عدم استهلاك الكبدة إذا كانت بها بقع حمراء شديدة أو بهتان او تغير في اللون وينطبق هذا الكلام على الرئة أيضا أو ما يسمى بالفشة".

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أضرار تناول الكبد نيئة

وفي نفس السياق، توجد أضرار لأكل الكبدة نيئة كالتالي:

أن الكبد يحتوي على نسبة عالية جدًا من الكوليسترول وفيتامين أ.

تساعد على انتقال الأمراض الموجودة في الحيوان المذبوح عند تناولها في صورتها النيئة.

يسبب تناول الكبدة نيئة الإصابة بالمغص والإسهال وأحيانا القىء.

ارتفاع درجة حرارة الجسم.

عدم انتظام ضربات القلب.

الخمول وعدم القدرة على القيام بالأنشطة المختلفة.

الإصابة بمرض يعرف بـ "دودة الكبدية".