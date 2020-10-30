صور.. ظهور خاص لأبناء الفنانين بمهرجان الجونة: أبرزهم آسر ورانيا يوسف

علاقات و مجتمع

حضور خاص لأبناء الفنانين كان لافتا للنظر، خلال الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، الذي اختتم فعالياته مساء اليوم، حيث ظهر الفنان آسر ياسين، على السجادة الحمراء برفقة زوجته وطفليه، وهي المرة الثانية التي يحضر فيها بصحبة أسرته.

وقد حضر "ياسين" الحفل المقام على هامش الفعاليات بعنوان "السينما في حفل موسيقى" بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي، وهو الحفل الذي عرض فيه فيلم شارلي شابلن The Kid، بعد 100 عام من إنتاجه.

وظهرت الفنانة وفاء عامر، في لقطة مميزة مع ابنها عمر، على السجادة الحمراء في ختام المهرجان، حيث اصطحبته معها والتقطا عددا من الصور التذكارية معا.

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واصطحبت الفنانة رانيا يوسف، ابنتها نانسي، في حفل الختام، والتي ظهرت أيضا بفستان مثير للجدل يشبه الذي ارتدته والدتها من قبل والمعروف بـ"فستان البطانة".

وعلقت "نانسي" على فساتين والدتها الفنانة رانيا يوسف، خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، قائلة: "مش متضايقة من فساتين ماما، علشان لابسة واحد منهم، وأنا لبست اللي عمل قلبان، وماما شكلها قمر".

وانطلق مساء اليوم، حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، وكانت بدأت فعاليات المهرجان يوم الجمعة الماضي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والسينما في العالم والوطن العربي.

وتوافد عدد من النجوم والفنانين على الـ"ريد كاربت" الخاص بحفل ختام فعاليات المهرجان، وكان من أول الحضور المخرج أمير رمسيس، والمنتجة مريان خوري، كما حضر أيضا المخرج السوداني أمجد أبو العلا، والكاتبة النمساوية سونيا.

وشهد مهرجان الجونة خلال فعالياته عرض العديد من الأفلام السينمائية المشاركة في مسابقات المهرجان المختلفة، وتضمنت فعاليات مهرجان الجونة مسابقة "منصة الجونة" لدعم صناعة الأفلام السينمائية.

وقامت إدارة المهرجان، بتعيين فريق سلامة خاص، يتولى المسؤولية الكاملة لمراقبة وتنفيذ بروتوكولات الصحة والسلامة قبل وأثناء وبعد انتهاء المهرجان، بالتعاون مع مستشفى الجونة.

ورفعت الدورة الاستثنائية لمهرجان الجونة السينمائي شعار "سينما من أجل الإنسانية"، حيث يقام وسط تداعيات فيروس كورونا الذي اجتاح العالم مؤخرا وتسبب في تعطيل كافة مناحي الحياة على رأسها توقف تصوير الأفلام والمهرجانات العالمية.