ميس حمدان بملابس ساحرة شريرة: عيد ميلادي نفس يوم "الهالوين"

لايف ستايل

إطلالة غير تقليدية، ظهرت بها الفنانة ميس حمدان، خلال الاحتفال بعيد ميلادها والهالوين معا، من خلال جلسة تصوير، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "ميس"، بأزياء "الساحرة الشريرة" مع مكياج مرعب وتسريحة شعر انسيابية، خلال تواجدها داخل مكان يشبه الغابة، ممسكة بيديها قرع عسل.

وعلقت على جلسة التصوير، قائلة: "عيد ميلادي نفس يوم عيد الهلع اللي هو الهالوين.. كل سنة وأنا طيبة، وإن شاء الله سنة حلوة وسعيدة عليا، وأحقق فيها كل احلامي على الصعيد الشخصي والمهني".

وتابعت حديثها: "أتمنى أكون دائما حبيبتكو وعند حسن ظن الناس اللي بتحبني.. حبيت احتفل بعيد ميلادي على طريقتي الخاصة.. إيه رأيكو في الفيديو؟".

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وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد ما يقارب الـ20 ألف تسجيل إعجاب، وآلاف التعليقات، أبرزها: "ملكة جمال في كل أحوالك"، و"كل سنة وانتي جميلة"، و"معرفتيكش باللوك المرعب ده".

يذكر أن الهالوين أو "عيد القديسين" الذي يحتفل به في عدة بلدان أجنبية، كبريطانيا وكندا وإيرلندا في 31 أكتوبر من كل عام، عن طريق ارتداء أزياء مخيفة، ووضع مكياج غريب، يعد احتفالا عالميا تغلق خلاله المؤسسات الرسمية بالدول الأوروبية والولايات المتحدة، وتزين الشوارع والبيوت بأشياء مرعبة، فضلاً عن سرد العديد من القصص عن الجن والأشباح، ومشاهدة أفلام الرعب.