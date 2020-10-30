أستاذ أورام: مصر حطمت الرقم القياسي في توعية السيدات بسرطان الثدي

أخبار من الوطن نيوز

قال الدكتور محسن مختار، رئيس الجمعية المصرية لدعم مرضى السرطان، وأستاذ الأورام بطب قصر العيني، إن حملة "حكاية بطلة" نجحت عبر أنشطتها المختلفة، والتي تضمنت وحدات التوعية في المولات، والنوادي والجامعات، في الوصول لأكثر من 500 ألف سيدة وفتاة للتوعية بأهمية الكشف الذاتي عن الثدي ودوره في ارتفاع نسب الشفاء من المرض (إن وجد).

وأضاف في تصريحات صحفية له اليوم، أن الحملة تضمنت أيضا اجتماعات خاصة بالمرضى والمتعافيات من سرطان الثدي لدعمهن، وإيجاد وسيلة فعالة للحصول على آرائهن فيما يخص تجاربهن مع المرض وبذلك تميزت هذه الحملة عن غيرها بأنها تضمنت منبرا لصوت المرضى واستقصاء مفصل لمعرفة واكتشاف احتياجات المرضى الحقيقية ومن ثم العمل على تحقيقها في الحملات اللاحقة.

وأضاف: الحملة تتماشى مع أهداف حملة 100 مليون صحة بالكشف المبكر عن أورام الثدي ومن المعروف أن الحملة أطلقتها وزارة الصحة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ونجحت نجاحا غير مسبوق.

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واحتفلت الجمعية المصرية لدعم مرضى السرطان "Cansurvive"، بختام فعاليات حملة "حكاية بطلة"، وشركة ساندوز مصر للأدوية، والتي هدفت إلى أهمية التوعية بالفحص الذاتي والكشف المبكر لسرطان الثدي، واستمرت فعالياتها على مدار شهر أكتوبر، الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي والمعروف باسم "أكتوبر الوردي".

وأضاءت الأهرامات باللون الوردي، مساء الخميس، تسليطا للضوء على أهمية التوعية بسرطان الثدى واحتفالا بتحطيم مصر للرقم القياسي لأكبر عدد من السيدات الذين يتم تعليمهم كيفية الوقاية الذاتية من السرطان.

وأعربت الدكتورة أحلام حنفى، عضوة المجلس القومي للمرأة، ومقررة لجنة الصحة والسكان، عن سعادتها بإطلاق حملة حكاية بطلة للتوعية بضرورة الكشف الذاتي عن سرطان الثدى وتأثيره على صحة المرأة ، مشيرة إلى أن كل يوم وفي كل بيت في مصر توجد بطلة هي الزوجة والأم والبنت والأخت، وتواجد المجلس القومي للمرأة هنا في حملة حكاية بطلة بيقول لكل ست وبنت في مصر إنتي بطلة حقيقية افتخري بنفسك وقصة حياتك في كل بيت هى حكاية بطلة فكل التحية والتقدير لكل سيدة في مصر.

من جانبه، قال الدكتور سامح الباجوري، رئيس مجلس إدارة الشركة: تعد رعاية ساندوز مصر لحملة "حكاية بطلة" بالتعاون مع الجمعية المصرية لدعم مرضى السرطان من منطلق حرصنا على توفير كافة سبل الدعم والرعاية الممكنة لمحاربات سرطان الثدي، الذي يعد أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين السيدات، فلا يمكن الحد من ارتفاع أعداد الإصابات بسرطان الثدي دون بذل المزيد من جهود التوعية ورفع الوعي بأهمية الفحص الذاتي والكشف المبكر، الذي يساعد بصورة كبيرة في زيادة نسب الشفاء فخطورة المرض تتركز في أن الكثير من محاربات سرطان الثدي يتم اكتشاف إصابتهن في مراحل متأخرة من المرض, و قد حققت الحملة الهدف المرجو منها حيث نفتخر ان رسالة التوعية و التعليم قد وصلت إلى اكثر من نصف مليون سيدة و فتاة عبر وسائل التواصل المختلفة".

وأضاف الباجوري: "نؤمن في الشركة أن التوعية بهذا المرض لا يمكن أن تتولاها جهة بمفردها، وأن علاج هذا المرض أمر ممكن، وأهم خطوة في هذا الطريق هي التسلح بالأمل والتفاؤل، وتضافر الجهود المجتمعية في نشر الوعي وتقديم الدعم العلاجي والنفسي عن طريق إكساب المرأة عادات صحية جديدة للكشف المبكر، وتعزيز تأقلمهن وتعايشهن مع المرض، ويتوافق ذلك مع رؤية الشركة والتزامها تجاه المريض، حيث تهدف ساندوز مصر للأدوية الي المساهمة الفعالة في حصول المرضى على الأدوية عالية الجودة ذات المعايير العالمية وبأسعار مناسبة للمريض المصري في ذات الوقت، هذا بالإضافة إلى التزامها بنشر التوعية بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية على مستوى القطاعات الطبية المختلفة.