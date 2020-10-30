منة شلبي بفستان أسود كلاسيكي في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي

لايف ستايل

ظهرت الفنانة منة شلبي، في حفل ختام الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، بفستان طويل باللون الأسود، بقصة الكم الواحد، وفتحة عند الخصر، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود.

واعتمدت "منة" على تسريحة شعر بسيطة ومكياج بسيط، واكسسوارات بسيطة عبارة عن أسورة وحلق وخاتم.

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وانطلق مساء اليوم، حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، وكانت بدأت فعاليات المهرجان يوم الجمعة الماضي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والسينما في العالم والوطن العربي.

وتوافد عدد من النجوم والفنانين على الـ"ريد كاربت" الخاص بحفل ختام فعاليات المهرجان، وكان من أول الحضور المخرج أمير رمسيس، والمنتجة مريان خوري، كما حضر أيضا المخرج السوداني أمجد أبو العلا، والكاتبة النمساوية سونيا.

وشهد مهرجان الجونة خلال فعالياته عرض العديد من الأفلام السينمائية المشاركة في مسابقات المهرجان المختلفة، وتضمنت فعاليات مهرجان الجونة مسابقة "منصة الجونة" لدعم صناعة الأفلام السينمائية.

وقامت إدارة المهرجان، بتعيين فريق سلامة خاص، يتولى المسؤولية الكاملة لمراقبة وتنفيذ بروتوكولات الصحة والسلامة قبل وأثناء وبعد انتهاء المهرجان، بالتعاون مع مستشفى الجونة.

ورفعت الدورة الاستثنائية لمهرجان الجونة السينمائي شعار "سينما من أجل الإنسانية"، حيث يقام وسط تداعيات فيروس كورونا الذي اجتاح العالم مؤخرا وتسبب في تعطيل كافة مناحي الحياة على رأسها توقف تصوير الأفلام والمهرجانات العالمية.