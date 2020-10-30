ظهور نادر في مهرجان الجونة: ابنة نجلاء فتحي وخطيبة عمرو دياب الأولى

علاقات و مجتمع

بعيدًا عن السجادة الحمراء وتألق الفنانات بإطلالاتهن، شهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، الظهور النادر لبعض الشخصيات التي خطفت الأنظار.

ابنة نجلاء فتحي

خطفت "ياسمين" ابنة الفنانة نجلاء فتحي، الأنظار إليها، بظهورها النادر خلال إحدى فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، إذ تألقت بارتداء فستان أخضر اللون يشبه فساتين الأميرات.

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ولفتت "ياسمين" الأنظار، حين حمل زوجها المخرج محمد خضر، حذائها خلال فعاليات المهرجان، الصورة التي لاقت انتقاد البعض، وهو ما دفع "خضر" للرد على الانتقادات: "واحدة شايلة بيتي على رأسها 15 سنة؟.. مش هاشيل جزمتها 15 دقيقة؟".

خطيبة عمرو دياب الأولى

وخلال حفل ختام مهرجان الجونة، اليوم، ظهرت إيناس شاهين، شقيقة الفنانة إلهام شاهين، وهي خطيبة الفنان عمرو دياب الأولى، إذ مر على قصة حبهما أكثر من 30 عامًا.

وجاء حضور "إيناس" في المهرجان برفقة شقيقتها الفنانة إلهام شاهين، وابنتها، وارتدت "إيناس" فستانا أسود قصيرا ذي أكمام طويلة.

مهرجان الجونة السينمائي

يذكر أن عددًا من النجوم حرصوا على حضور فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، أبرزهم يسرا، وليلى علوي، وأحمد السقا وزوجته مها الصغير، وعمرو يوسف وزوجته كندة علوش، وياسمين صبري، ورانيا يوسف، وأمينة خليل، وريم مصطفى، وروجينا، وأشرف زكي، وهاني رمزي، وإلهام شاهين، وهالة صدقي، ومنة شلبي، وأروى جودة، وإنجي المقدم، وشيرين رضا، وأحمد داود وزوجته علا رشدي، ومحمد فراج، وجومانة مراد، وغادة عادل، وخالد أنور، وأحمد مالك، وسلمى أبو ضيف.

ورفعت الدورة الاستثنائية لمهرجان الجونة السينمائي شعار "سينما من أجل الإنسانية"، حيث يقام وسط تداعيات فيروس كورونا الذي اجتاح العالم مؤخرا وتسبب في تعطيل كافة مناحي الحياة على رأسها توقف تصوير الأفلام والمهرجانات العالمية.