درة وبشرى.. فنانتان أثارتا الجدل بعقد قرانهما في مهرجان الجونة

علاقات و مجتمع

بجانب تألق الفنانات على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي، وجدت أنباء الزفاف طريقها إلى الـ"ريد كاربت"، فما بين الشائعة والحقيقة ارتبط عقد القران بأسماء فنانتين أثناء ظهورهما بالمهرجان.

درة: تستعد لحفل زفافها

رغم تواجد الفنانة درة، في الجونة، لكنها تغيبت عن حضور حفل الافتتاح وفعالياته، مكتفية بخطف الأنظار اليوم، في حفل الختام، إذ تميزت بارتداء فستان طويل ذي أكمام مكشوفة باللون البيج، وتزينت بالإكسسوارات الأنيقة.

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وارتبط اسم "درة" طيلة فعاليات مهرجان الجونة، بعقد قرانها على المهندس هاني سعد، وهو ما أكده مصدر لـ"الوطن"، وأوضح أن الفنانة التونسية تستعد لحفل زفافها يوم الأربعاء المقبل.

بشرى تنفى شائعة زواجها

الفنانة بشرى، ارتبط اسمها أيضًا خلال حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، بتخطيطها للاحتفال بعقد قرانها، وهي الشائعة التي نفتها خلال تصريح لـ"الوطن".

وتألقت الفنانة بشرى، على السجادة الحمراء بحفل ختام مهرجان الجونة للدورة الرابعة، مرتدية فستانا مكونا من طبقات متعددة، ومن أعلى بتصميم الكب والحمالات.

مهرجان الجونة السينمائي

يذكر أن عددًا من النجوم حرصوا على حضور فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، أبرزهم يسرا، وليلى علوي، وأحمد السقا وزوجته مها الصغير، وعمرو يوسف وزوجته كندة علوش، وياسمين صبري، ورانيا يوسف، وأمينة خليل، وريم مصطفى، وروجينا، وأشرف زكي، وهاني رمزي، وإلهام شاهين، وهالة صدقي، ومنة شلبي، وأروى جودة، وإنجي المقدم، وشيرين رضا، وأحمد داود وزوجته علا رشدي، ومحمد فراج، وجومانة مراد، وغادة عادل، وخالد أنور، وأحمد مالك، وسلمى أبو ضيف.

ورفعت الدورة الاستثنائية لمهرجان الجونة السينمائي شعار "سينما من أجل الإنسانية"، حيث يقام وسط تداعيات فيروس كورونا الذي اجتاح العالم مؤخرا وتسبب في تعطيل كافة مناحي الحياة على رأسها توقف تصوير الأفلام والمهرجانات العالمية.