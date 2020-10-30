بنفس الألوان.. أروى جودة وإسلام إبراهيم يخطفان الأنظار في ختام الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - شيماء مرسي

تألق العديد من النجوم والنجمات على السجادة الحمراء في حفل ختام الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي الذي انطلق مساء اليوم.

ومصادفة، طلّت الفنانة أروى جودة على السجادة الحمراء، بفستان بنفس ألوان بدلة الفنان إسلام إبراهيم، حيث جاء الفستان طويلا باللون الأسود وممزوجا بـ"الأوف وايت" دون أكمام وشفاف عند منطقة الصدر، وفتحة ساق، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الذهبي، واعتمدت مكياجا قويا، وإكسسوارات أنيقة مكونة من أسورة وخاتم وحلق، بالإضافة إلى تسريحةالشعر ذيل الحصان، أما إسلام إبراهيم ارتدى بدلة غريبة عبارة عن نصفين من اللونين الأبيض والأسود.

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وانطلق فعاليات ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء اليوم الجمعة، والذي استمر على مدار أسبوع، وسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19).

وتألق العديد من النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، على مدار أسبوع من انطلاق المهرجان؛ بإطلالات خطفت الأضواء ما بين البسيطة والجريئة والجميلة والمثيرة والغريبة وغيرها، حتى أصبحت حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ احتلت اهتمامات الجمهور وتصدرت "التريند" يوميا.

وأحيت حفل الختام الليلة، الفنانة التونسية آمال مثلوثي، كما يشهد أغنية بعنوان "دقي يا مزيكا"، ويشارك بها عدد كبير من نجوم الفن، وبعدها تأتي فقرة حفل توزيع الجوائز على الأفلام الفائزة في فروع مسابقات المهرجان.