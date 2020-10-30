شاهد.. أبرز إطلالات النجمات في ختام مهرجان الجونة 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي
اختُتمت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء اليوم الجمعة، والذي استمر على مدار أسبوع، وسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19).
وعلى السجادة الحمراء لحفل الختام، تنوعت إطلالات النجمات واتسمت بالرقي والجمال والبساطة، وتميزت بالفساتين القصيرة والطويلة، وأثارت الجدل بالجريئة والغريبة أحيانا، وما بين هذا وذاك جمعنا لكم خلال الألبوم المرفق بالأعلى أبرز الإطلالات.
وتألق العديد من النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، على مدار أسبوع من انطلاق المهرجان؛ بإطلالات خطفت الأضواء ما بين البسيطة والجريئة والجميلة والمثيرة والغريبة وغيرها، حتى أصبحت حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ احتلت اهتمامات الجمهور وتصدرت "التريند" يوميا.
وأحيت حفل الختام الليلة، الفنانة التونسية آمال مثلوثي، كما يشهد أغنية بعنوان "دقي يا مزيكا"، ويشارك بها عدد كبير من نجوم الفن، وبعدها تأتي فقرة حفل توزيع الجوائز على الأفلام الفائزة في فروع مسابقات المهرجان.
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