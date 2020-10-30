"باهتة".. ناقدة موضة تحلل إطلالة رانيا يوسف وابنتها في ختام الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

اختارت الفنانة رانيا يوسف، الظهور بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء في حفل ختام الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي الذي انطلق مساء اليوم.

واختارت رانيا، في ختام الجونة فستانا أسودا لامع بتصميم من أعلى عبارة عن كب بأطوال غير متساوية، وبه حزام ساتان من المنتصف، وهو طويل من الخلف وقصير من الأمام، اعتمدت تصفيفة شعر بوني تيل وتركت خصلات منسدلة على وجهها، وارتدت سلسلة فضية بها خرزة سوداء، واعتمدت مكياج كشمير غامق.

وطلت رانيا يوسف رفقة ابنتها نانسي التي ارتدت نفس فستان والدتها الذي عُرف باسم "فستان البطانة" وأثار حينها جدلا واسعا حتى وصل الأمر إلى تقديم بلاغ ضدها يتهمها بالفعل العلني الفاضح والتحريض على الفسق والفجور وإغراء القصر، ثم اعتذرت عن ارتدائه الذي جعل مقدمو البلاغ يتنازلون عنه.

وعلّقت مصممة الأزياء والناقدة رشا أمين على إطلالة رانيا يوسف وابنتها، قائلة إن تصميم فستان الفنانة أنيق ورائع، لكن لونه الأسود غير مناسب مع لون بشرتها، أما تصفيفة الشعر والمكياج مناسبين لها.

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ورأت "أمين" في تصريحها لـ"الخليج 365"، أن إطلالة ابنتها نانسي كانت باهتة وفستان والدتها غير مناسب لسنها، وكان من الأفضل أن ترتدي "فستان بناتي"، مضيفة: "الفستان شكله أفضل على رانيا لأنه يحتاج إلى قوام ممتلئ نوعا ما، لكنه على ابنتها لم تظهر تفاصيله".

وانطلقت فعاليات ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء اليوم الجمعة، والذي استمر على مدار أسبوع، وسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19).

وتألق العديد من النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، على مدار أسبوع من انطلاق المهرجان؛ بإطلالات خطفت الأضواء ما بين البسيطة والجريئة والجميلة والمثيرة والغريبة وغيرها، حتى أصبحت حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ احتلت اهتمامات الجمهور وتصدرت "التريند" يوميا.

وأحيت حفل الختام الليلة، الفنانة التونسية آمال مثلوثي، كما يشهد أغنية بعنوان "دقي يا مزيكا"، ويشارك بها عدد كبير من نجوم الفن، وبعدها تأتي فقرة حفل توزيع الجوائز على الأفلام الفائزة في فروع مسابقات المهرجان.