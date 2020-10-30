إطلالات الكابلز في ختام مهرجان الجونة.. من الأجمل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تصوير_ علاء أحمد

استطاع عدد من الثنائيات "الكابلز" خطف الأنظار على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي في دورته، إما لإطلالاتهما الراقية أو اللقطات الرومانسية التي تجذب الأنظار.

وفي التقرير التالي يستعرض "الخليج 365"، أبرز الثنائيات على السجادة الحمراء الذين حرصوا على الظهور في أبهى صورة.

- عبير صبري:

ارتدت "صبري" فستانا طويلا باللون الأخضر، بقصة مجسمة، ويتميز الفستان بأنه مزود باكستنشن، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الذهبي، واعتمدت مكياجا قويا، وإكسسوارات بسيطة مكونة من أسورة وحلق، واختارت تسريحة ذيل الحصان، أما زوجها ارتدي بدلة باللون الأسود، وأسفلها قميص باللون الأبيض، ونسق مع إطلالته حذاء باللون الأسود.

- أحمد داوود وعلا رشدي:

ارتدت علا فستانا طويلا باللون الأزرق، بقصة الكب، ودون أكمام، ويتميز التصميم بأن لديه فتحة عند الساق، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود، واعتمدت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، أما زوجها فارتدى بدلة باللون الأسود، وأسفلها قميص باللون الأبيض.

- هبة مجدي وزوجها محمد محسن:

Advertisements

ارتدت هبة فستان طويلا باللون الأزرق، دون أكمام، ومزينا بالتطريزات باللون الأزرق عند منطقة الصدر، ويتميز التصميم بوجود حزام عند منطقة الخصر عند الساق، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود، واعتمدت

اختارت هبة مكياجا قويا، وارتدت إكسسوارات مكونة من خاتم وحلق، وتركت شعرها منسدلا، أما زوجها محمد محسن ارتدى بدلة باللون الأسود، وأسفلها قميص باللون الأبيض.

- آسر ياسين وزوجته:

ارتدت زوجته فستانا ميتاليك باللون الأوكسديه، أما آسر ياسين ظهر مرتديا بدلة سوداء كلاسيكية.

- هند عبد الحليم وزوجها:

ارتدت فستانا طويلا باللون الذهبي، مزود بأكمام، وفتحة عند الساق، واعتمدت هند مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الذهبي وحذاء بنفس اللون، وتركت شعرها منسدلا، أما زوجها ارتدى بدلة باللون الأسود، وأسفلها قميص باللون الأبيض، ونسق مع إطلالته ساعة يد.

- أيتن عامر وزوجها:

ظهرت أيتن بفستان طويل باللون الأسود، بقصة الكب، دون أكمام، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، وارتدت إكسسوارات أنيقة مكونة من حلق وانسيال وخاتم، وتركت شعرها الويفي منسدلا، أما زوجها ارتدى بدلة باللون الأسود، وأسفلها قميصا باللون الأبيض ، ونسق مع إطلالته حذاء باللون الأسود.