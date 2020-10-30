محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:
خطف الكابل محمد فراج وبسنت شوقي الأنظار على السجادة الحمراء بإطلالاتهما المتناسقة في حفل ختام الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي.
وارتدت بسنت فستانا أسودا أوف شولدر ومغطى من أعلى بتل شفاف منقط، ومنسدلا بفتحة جريئة بينت ساقها وانتعلت معه حذاء أسود، بينما ارتدى فراج، بدلة سوداء كلاسيكية، وقميصا أبيضا.
وانطلقت فعاليات ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء اليوم الجمعة، والذي استمر على مدار أسبوع، وسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19).
وتألق العديد من النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، على مدار أسبوع من انطلاق المهرجان؛ بإطلالات خطفت الأضواء ما بين البسيطة والجريئة والجميلة والمثيرة والغريبة وغيرها، حتى أصبحت حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ احتلت اهتمامات الجمهور وتصدرت "التريند" يوميا.
وتحيي حفل الختام الليلة، الفنانة التونسية آمال مثلوثي، كما يشهد أغنية بعنوان "دقي يا مزيكا"، ويشارك بها عدد كبير من نجوم الفن، وبعدها تأتي فقرة حفل توزيع الجوائز على الأفلام الفائزة في فروع مسابقات المهرجان.
كانت هذه تفاصيل خبر فراج وخطيبته بسنت شوقي في ختام الجونة.. فستان بفتحة جرئية وبدلة كلاسيكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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