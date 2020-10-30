بإطلالة جريئة.. رزان مغربي تخطف الأنظار في ختام الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - شيماء مرسي
تصوير_ علاء أحمد
خطفت الفنانة رزان مغربي الأنظار بإطلالة جريئة، على الريد كاربت في حفل ختام الدورة الرابعة من مهرجان الجونة الذي انطلق مساء اليوم.
ارتدت رزان فستانا طويلا باللون البيبي بلو، بقصة الكم الواحد، ومفتوحا عند منطقة الخصر ومنطقة الساق، ونسقت معه كلاتش باللون الفضي، وحذاء بنفس اللون، واعتمدت مكياجا قويا، وإكسسوارات أنيقة مكونة من أسورة وخاتم وحلق، وتركت شعرها منسدلا.
وانطلق فعاليات ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء اليوم الجمعة، والذي استمر على مدار أسبوع، وسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19).
وتألق العديد من النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، على مدار أسبوع من انطلاق المهرجان؛ بإطلالات خطفت الأضواء ما بين البسيطة والجريئة والجميلة والمثيرة والغريبة وغيرها، حتى أصبحت حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ احتلت اهتمامات الجمهور وتصدرت "التريند" يوميا.
وتحيي حفل الختام الليلة، الفنانة التونسية آمال مثلوثي، كما يشهد أغنية بعنوان "دقي يا مزيكا"، ويشارك بها عدد كبير من نجوم الفن، وبعدها تأتي فقرة حفل توزيع الجوائز على الأفلام الفائزة في فروع مسابقات المهرجان.
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