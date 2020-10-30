منة شلبي في ختام الجونة.. مكياج قوي وإكسسوارات جذابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - شيماء مرسي
تصوير_ علاء أحمد
ظهرت الفنانة منة شلبي على الريد كاربت في حفل ختام الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، مرتدية فستانا طويلا باللون الأسود، بقصة الكم الواحد، وفتحة عند الخصر، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود.
واعتمدت منة مكياجا قويا، وإكسسوارات جذابة مكونة من أسورة وحلق وخاتم، فضلا عن تسريحة الشعر الكلاسيكية.
وانطلق فعاليات ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء اليوم الجمعة، والذي استمر على مدار أسبوع، وسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19).
وتألق العديد من النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، على مدار أسبوع من انطلاق المهرجان؛ بإطلالات خطفت الأضواء ما بين البسيطة والجريئة والجميلة والمثيرة والغريبة وغيرها، حتى أصبحت حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ احتلت اهتمامات الجمهور وتصدرت "التريند" يوميا.
وتحيي حفل الختام الليلة، الفنانة التونسية آمال مثلوثي، كما يشهد أغنية بعنوان "دقي يا مزيكا"، ويشارك بها عدد كبير من نجوم الفن، وبعدها تأتي فقرة حفل توزيع الجوائز على الأفلام الفائزة في فروع مسابقات المهرجان.
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