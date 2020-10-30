حنان مطاوع تخطف الأنظار بإطلالة ناعمة في ختام الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - شيماء مرسي

تصوير_ علاء أحمد

خطفت الفنانة حنان مطاوع، الأنظار بإطلالة ناعمة، على الريد كاربت في حفل ختام الدورة الرابعة من مهرجان الجونة الذي انطلق مساء اليوم.

ارتدت "مطاوع" فستانا طويلا باللون الأوف وايت، بقصة الأوف شولدر، وتميز بوجود الكشكشة عند منطقة الخصر، ونسقت معه كلاتش باللون الفضي، واعتمدت مكياجا ناعما، وإكسسوارات بسيطة مكونة من خاتم وحلق، بالإضافة إلى تسريحة الشعر الكلاسيكية.

Advertisements

وانطلق فعاليات ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء اليوم الجمعة، والذي استمر على مدار أسبوع، وسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19).

وتألق العديد من النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، على مدار أسبوع من انطلاق المهرجان؛ بإطلالات خطفت الأضواء ما بين البسيطة والجريئة والجميلة والمثيرة والغريبة وغيرها، حتى أصبحت حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ احتلت اهتمامات الجمهور وتصدرت "التريند" يوميا.

وتحيي حفل الختام الليلة، الفنانة التونسية آمال مثلوثي، كما يشهد أغنية بعنوان "دقي يا مزيكا"، ويشارك بها عدد كبير من نجوم الفن، وبعدها تأتي فقرة حفل توزيع الجوائز على الأفلام الفائزة في فروع مسابقات المهرجان.