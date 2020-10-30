فيديو.. رزان مغربي تفاجئ رانيا يوسف بإطلالة أكثر جرأة في الجونة

لايف ستايل

بإطلالة زرقاء جريئة، لفتت الفنانة اللبنانية رزان مغربي، الأنظار على السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مرتدية أزياء أكثر جرأة من الفنانة المثيرة للجدل رانيا يوسف، التي ظهرت بعدة إطلالات مثيرة خلال نفس المهرجان.

وظهرت الفنانة اللبنانية، بفستان أزرق فاتح اللون و"وان شولدرز"، والذي تميز بأنه لامع وجريء، وبفتحة جانبية طويلة من القدم حتى الخصر، فيما أطلت "رانيا" بفستان أسود بذيل طويل للغاية، والذي تميز بأنه قصير من الأمام وبدون أكتاف.

حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي 2020

وانطلق مساء اليوم، حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، وكانت بدأت فعاليات المهرجان يوم الجمعة الماضي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والسينما في العالم والوطن العربي.

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وتوافد عدد من النجوم والفنانين على الـ"ريد كاربت" الخاص بحفل ختام فعاليات المهرجان، وكان من أول الحضور المخرج أمير رمسيس، والمنتجة مريان خوري، كما حضر أيضا المخرج السوداني أمجد أبو العلا، والكاتبة النمساوية سونيا.

وشهد مهرجان الجونة خلال فعالياته عرض العديد من الأفلام السينمائية المشاركة في مسابقات المهرجان المختلفة، وتضمنت فعاليات مهرجان الجونة مسابقة "منصة الجونة" لدعم صناعة الأفلام السينمائية.

وعُقد بالأمس، حفل ختام منصة الجونة السينمائية في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، حيث أعلنت اللجنة المشاريع والأفلام الفائزة بجوائز منطلق الجونة السينمائي.

وفاز مشروع "وداعًا جوليا" لمحمد كردفاني "البحرين، السودان" بجائزة أفضل مشروع في مرحلة التطوير بجائزة مالية قدرها 15 ألف دولار أمريكي وشهادة منصة الجونة السينمائية، بينما فاز فيلم "الحياة تناسبني جيدًا" للهادي أولاد مهند المغرب بجائزة أفضل فيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج جائزة مالية قدرها 15 ألف دولار أمريكي وشهادة المنصة.

وتعد منصة الجونة ذراع الصناعة الخاصة بمهرجان الجونة السينمائي في دعم السينمائيين العرب؛ لدعم وتطوير مشاريعهم في مرحلة التطوير، واستكمال أفلامهم في مرحلة ما بعد الإنتاج.

وتعد دورة هذا العام استثنائية لمهرجان الجونة السينمائي تحت شعار "سينما من أجل الإنسانية"، حيث يقام وسط تداعيات فيروس كورونا الذي اجتاح العالم مؤخرًا وتسبب في تعطيل كافة مناحي الحياة على رأسها توقف تصوير الأفلام والمهرجانات العالمية.

ويعتبر "مهرجان الجونة" الأول الذي يتحدى فيروس كورونا، ويحافظ على جميع الإجراءات الوقائية اللازمة، مع التنبيه على الحضور داخل قاعات دور العرض بالتباعد وارتداء الكمامة، كما يجري التعقيم الذاتي عبر البوابات المخصصة للتعقيم.