تعرف على علاقة منة عرفة بالمتهمين في المقطع الشهير بعد إعدامهم

علاقات و مجتمع

على الرغم من مرور 5 سنوات على واقعة مقتل صاحب مزرعة كلاب والتمثيل بجثته بمنطقة أوسيم، على يد 5 شباب قرروا سرقة كلب وخلال التنفيذ قتلوا صاحب المزرعة ومثلوا بجثمانه، ورغم تنفيذ الأحكام القضائية على المتهمين، لا يزال فيديو الاعترافات الذي سجلته المراسلة شريهان حسن، التي كانت تعمل ببرنامج "العاشرة مساء" مع المتهمين متداولًا حتى الآن، خاصة بعدما قام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتركيب حوارات وهمية تتماشى مع حركات وتعبيرات أبطال الفيديو الأصلي.

ومع تداول المقطع بشكل كبير على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت شريهان حسن، لـ"هن"، كواليس تصوير المقطع الشهير، بل وذكر اسم الفنانة منة عرفة، في الاعترفات المسجلة حينها.

علاقة منة عرفة بصاحب المقطع الشهير

يذكر أن شقيقي الفنانة الشابة منة عرفة، كانا في دائرة الاتهامات، خاصة وأن أرقام هواتفهما كانت في سجلات المجني عليه قبل مقتله.

وكانت الفنانة تحدثت حينها للإعلامي وائل الإبراشي، عن ملابسات اتهامهما بجريمة القتل.

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وأوضحت "عرفة" أنها طلبت من شقيقيها أن يشتروا لها كلبًا، فقاموا بالتواصل مع صاحب المزرعة هاتفيًا فقط، ولم يلتقوا به أبدًا، مؤكدة أن الشرطة وجهت الاتهام لشقيقيها بعد العثور على أرقام هواتفهما في سجل هاتف القتيل، لكن لا وجود صلة بينهم.

المراسلة تكشف الكواليس

من جانبها قالت شريهان حسن مراسلة برنامج "العاشرة مساء" على شاشة "دريم" إنها فوجئت بأن المقطع لايزال يتداول حتى الآن، بتركيب حوارات وهمية عليه، قائلة: "الموضوع من سنين ولسه الناس بتتريق على طريقة المتهم، لأنه فعلًا كان شكله وطريقة كلامه غير طبيعية".

وتابعت "حسن" لـ"هُن": "وقتها روحت صورت في مركز أوسيم، الولد ده كان في حالة غريبة من اللامبالاة، واعترف وبرأ اللي مالوش علاقة بالجريمة".

مضيفة: "بعد ما خرج من التحقيقات خبط راسه في سن رخام، لقينا نافورة دم خارجة".

وطلبت مراسلة المقطع الشهير من رواد المواقع الكف عن السخرية، قائلة: "الولد ده متهم لكنه اتعدم، وبقى في ذمة الله".

يذكر أنه في 2016، قضت محكمة جنايات الجيزة، بإعدام المتهم "مصطفى. س" الشهير بـ"مجاري"، 18 عاما، والذي يعد المتهم الرئيسي في قتل صاحب مزرعة كلاب بمنطقة أوسيم.

كما قضت بمعاقبة المتهم علي خالد الشهير بـ"حريقة" بالسجن المؤبد، ومعاقبة المتهمين يوسف محمد ومحمد عادل الشهير بـ"بقلبظ" بالسجن 15 عاما لكل منهما، ومعاقبة المتهم سعيد حسين بالسجن 10 سنوات، وبراءة المتهم سامي محمود الشهير بـ"بوجي".