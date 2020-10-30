بسنت شوقي: بروح لمحمد فراج اللوكيشن.. وهو مش بيتفرج على أعمالي

علاقات و مجتمع

قال الفنان محمد فراج، إنه يعمل بالفن منذ 20 عامًا، حيث بدأ حياته الفنية من مسرح الجامعة وبعدها انتقل إلى أكثر من مسرح، معتبرًا أن ما أسماه برحلته الاحترافية بدأت من ورشة مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، وبعدها ظهر بقوة على الساحة.

وأضاف فراج خلال تصريحات لشاشة "أون"، على هامش مشاركته في الحفل الختامي للدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي: "مش بعرف أتفرج على نفسي مع حد لازم أبقى لوحدي، لكن والله بتفرج على نفسي".

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وحول فيلم "الصندوق الأسود" الذي يشارك فيه مع النجمة منى زكي والفنان مصطفى خاطر، قال إنه يدور في إطار تشويقي، حيث يجسد فيه شخصية مسجل خطر ويدور الفيلم في لوكيشن واحد: "أجسد شخصية رجل يدعى سيد وهي جديدة بالنسبة إليّ وتعتبر تحدٍ كبير لي لأن نصف وجهها كان مشوهًا".

بدورها، قالت خطيبته الفنانة بسنت شوقي، إنها تتابع كل الأعمال الفنية التي يشارك فيها خطيبها، حيث تقرأ سيناريوهات الأعمال الفنية التي تعرض عليه، كما تذهب إلى لوكيشن التصوير الذي يشارك فيه وتبدي تعليقاتها وملاحظاتها على أعماله: "باخد رأيه في حاجات لكن هو مش بيتفرج على حاجة ليّا ولا بيتفرج على نفسه".

وفي وقت سابق، علمت "الوطن"، أن محمد فراج، انفعل على خطيبته بسنت شوقي، بسبب تأخرها، ما أدى إلى عدم وجود مقاعد لهما في العرض الخاص لفيلم "الصبي" لشارلي شابلن.

وفوجئ ضيوف المهرجان بعلامات غضب تظهر على "فراج" و"بسنت" خلال وجودهما على الـ"ريد كاربت"، ويسير كل منهما بمفرده، إلا أنّ مصوري القنوات الفضائية طالبوهما بالوقوف لعدّة دقائق من أجل التقاط مجموعة من الصورة، إلا أنّ "فراج" رفض.

ودخلت "بسنت" في حالة من الغضب، الأمر الذي دفعها لإلقاء هاتفها على الأرض، وحاول "فراج" تهدئة الأمر أمام المصورين، وسرعان ما التقطه من الأرض ودخلا معاً لمُتابعة أحد الأفلام.