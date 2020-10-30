إطلاق أول كشف مبكر عن أورام عنق الرحم والعلاج بالمجان

صحة

أطلقت هيئة الرعاية الصحية - أداة الدولة لتقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد- بالتعاون مع الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، اليوم الجمعة، أول فحص مجاني وكشف مبكر عن أورام عنق الرحم في مصر، بين منتفعات منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تستهدف 1.1 مليون سيدة.

العزب: الفحص والكشف المجانى يستهدف 1.1 مليون سيدة

وأكد الدكتور محمد العزب رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، في بيان، أنه جرى البدء اليوم الجمعة، أول فحص مجاني وكشف مبكر عن أورام عنق الرحم في مصر، بالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكى، مشيرا إلى أن الخدمة لأول مرة تقدم في مصر وفق أعلى مقاييس جودة عالمية، وباستخدام أحدث الأجهزة مع خضوع الحالات التي يكتشف إصابتها بسرطان عنق الرحم، للعلاج وفق أحدث برتوكول علاجي في العالم.

وقال العزب: "هناك برتوكول تعاون جرى توقيعه مع هيئة الرعاية الصحية يقضي بالفحص المجاني والكشف المبكر عن أورام عنق الرحم، وذلك لأول مرة في مصر، لمنتفعات منظومة التأمين الصحي الشامل، خاصة محافظات المرحلة الأولى، والتي تضم بورسعيد والأقصر والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء.

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وقال رئيس الجمعية المصرية لأورام عنق الرحم، إنه جرى بدء الفحص المجاني بمستشفى النساء والتوليد بمحافظة بورسعيد، مشيرا إلى توفير كافة الأجهزة والمعامل الخاصة بالفحص والكشف عن النتائح بالنسبة للسيدات، مضيفا أنه جرى توفير العناصر النسائية للمساعدة في إجراءات المسح، ضمانا لخصوصية السيدات، لافتا إلى أنه جرى تدريب وتعليم الأطباء والتمريض على أحدث الأجهزة الخاصة بالمسح الطبي.

وأوضح الدكتور محمد العزب، أن الفحص الطبي سيرافقه عمل أول بحث موثق لقياس عدد الإصابات الجديدة بين السيدات المصابات بأورام عنق الرحم، ومن ثم التوصل لأول بحث علمي يوضح الخريطة الصحية للمرض وآليات التعامل معه.

وحول آليات العلاج، قال العزب: سنوفر للسيدات المصابات بأورام عنق الرحم، خدمة علاجية تضاهي ما تقدم في دول العالم المتقدم.

وأضاف أنه يجري توفير أحدث برتوكول علاجي للسيدات المصابات بأورام عنق الرحم، وتقديم العلاج الدوائي للحالات التي لا تحتاج التدخل الجراحي، وتابع: "سنضع أحدث دليل إرشادي لتشخيص وعلاج السيدات لحمايتهم من براثن السرطان".

أحمد السبكى: علاج أورام عنق الرحم مجانا وفق أحدث برتوكول بانجلترا

وقال الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، إن منظومة التأمين الصحي الشامل، منظومة قوية وتقدم خدمات بجودة عالية للمريض، ونهتم إلى حد كبير بخدمات صحة المرأة، ومنها الفحص المجاني والكشف المبكر عن أورام عنق الرحم، والتي تقدم لأول مرة في مصر، من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل، ومجانا.مضيفا: "سنقدم الخدمات الطبية الحديثة والجديدة والعلاج بأعلى مستوى من البرتوكولات العلاجية المعمول بها في انجلترا".