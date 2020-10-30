داليا البحيري: الناس بينتقدونا لو لبسنا أو ملبسناش

علاقات و مجتمع

قالت الفنانة داليا البحيري، إن الحقيبة التي ظهرت بها في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي من إنتاج المجلس التصديري للحرف اليدوية المصرية، من تصميم رانيا هلال وشيماء النجار وهي مصنوعة بمواد مصرية، منها الجلد والتلي الصعيدي، واسمها "صبا" ومعناها النجوم باللغة المصرية القديمة.

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وأضافت البحيري خلال تصريحات لشاشة "أون"، على هامش مشاركتها في الحفل الختامي للدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي: "لما كلموني وشوفت الشنطة شعرت بالانبهار بسبب جمالها، وطلبت من هاني البحيري مصمم فستاني أن يدخل بعض التصميمات لكي تناسب الحقيبة".

وحول كثرة الفساتين التي يرتديها الفنانون خلال المهرجان، قالت: "ده هلاك وأكيد مش حاجة جميلة أوي إن الفنانين يعملوا ميك آب وشعر ويلبسوا كل يوم ومش دي الحاجة الوحيدة اللي بتتعمل، وفي حاجات معينة لازم يتلبس لها رسمي حتى لو مش فساتين سواريه، ولما نلبس الناس تنتقدنا ويقولوا ده مش عرض أزياء ولما منلبسش يقولوا ليه مش بتلبسوا مشوفتوش المهرجانات برة؟!".

وتابعت: "زي ما فيه فساتين حلوة .. فيه أفلام بتتعرض وحاجات تانية كتيرة جدًا، وحضرت فيلم LISTEN وفيلم آخر بعنوان MY TENDER MATADOR، وكلها كانت أفلام جميلة لكنها قاتمة"، وفي نهاية اللقاء دعت السيدات إلى شراء الحقائب من المجلس التصديري لدعم الصناعة المصرية.