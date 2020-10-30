هبة مجدي: الجونة ساحرة.. وأول سنتين جواز كانوا الأصعب

أخبار من الوطن نيوز

روت الفنانة هبة مجدي، تفاصيل زيارتها الأولى لمدينة الجونة، قائلة: "أول لما ركبت الطيارة شوفت جمال أنا مشفتهوش قبل كدة، لما كنت بسافر وبرجع عند ناحية مصر مكنتش بشوف الجمال اللي أنا شوفته بالصحرا والجبال والبحر كان منظر رائع خلاني أبقى متحمسة ومتشوقة للجونة، ساحرة زي ما بيقولوا".

وتمنت "مجدي"، خلال لقاء على هامش حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، استئناف عرض مسرحية "الملك لير"، قائلة: "المسرحية دي ليها حاجة كبيرة بالنسبالنا ومش مجرد عرض مسرحي، لأني حبيت واتخطبت واتجوزت محمد محسن فيها، وكنت حامل وأنا بعرض أول 6 شهور للحمل وبعدين وقفنا وجبت دهب وبعدين رجعنا تاني المسرحية لمدة شهرين"، لافتة إلى أنها متزوجة منه منذ 4 سنوات ونصف.

وعن زواجها بمحمد محسن قالت: "بغض النظر عن اللي بيحصل لكن من بداية السنة التالتة الأمان بيظهر، وبداية السنة الرابعة أحسن، الحمد لله إنهم مروا، أول سنتين كانوا الأصعب".

وانطلق مساء اليوم حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، وكانت بدأت فعاليات المهرجان يوم الجمعة الماضية بحضور عدد كبير من نجوم الفن والسينما في العالم والوطن العربي.

وبدأ، منذ قليل، توافد عدد من النجوم والفنانين على الريد كاربت الخاص بحفل ختام فعاليات المهرجان، وكان من أول الحضور المخرج أمير رمسيس والمنتجة مريان خوري، كما حضر على الريد كاربت المخرج السوداني أمجد أبو العلا والكاتبة النمساوية سونيا.

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وشهد مهرجان الجونة خلال فعالياته عرض العديد من الأفلام السينمائية المشاركة في مسابقات المهرجان المختلفة، وتضمنت فعاليات مهرجان الجونة مسابقة "منصة الجونة" لدعم صناعة الأفلام السينمائية.

وعُقد بالأمس حفل ختام منصة الجونة السينمائية في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، حيث أعلنت اللجنة المشاريع والأفلام الفائزة بجوائز منطلق الجونة السينمائي.

وفاز مشروع "وداعًا جوليا" لمحمد كردفاني "البحرين، السودان" بجائزة أفضل مشروع في مرحلة التطوير بجائزة مالية قدرها 15 ألف دولار أمريكي وشهادة منصة الجونة السينمائية، بينما فاز فيلم "الحياة تناسبني جيدًا" للهادي أولاد مهند المغرب بجائزة أفضل فيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج جائزة مالية قدرها 15 ألف دولار أمريكي وشهادة المنصة.

وتعد منصة الجونة هي ذراع الصناعة الخاصة بمهرجان الجونة السينمائي في دعم السينمائيين العرب؛ لدعم وتطوير مشاريعهم في مرحلة التطوير، واستكمال أفلامهم في مرحلة ما بعد الإنتاج.

وتعد دورة هذا العام استثنائية لمهرجان الجونة السينمائي تحت شعار "سينما من أجل الإنسانية"، حيث يقام وسط تداعيات فيروس كورونا الذي اجتاح العالم مؤخرًا وتسبب في تعطيل كافة مناحي الحياة على رأسها توقف تصوير الأفلام والمهرجانات العالمية.

ويعتبر "مهرجان الجونة" الأول الذي يتحدى فيروس كورونا، ويحافظ على جميع الإجراءات الوقائية اللازمة، مع التنبيه على الحضور داخل قاعات دور العرض بالتباعد وارتداء الكمامة، كما يجري التعقيم الذاتي عبر البوابات المخصصة للتعقيم