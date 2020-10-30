مفاجأة.. ابنة رانيا يوسف تظهر بفستان أزمة والدتها في الجونة

لايف ستايل

فاجأت الفنانة رانيا يوسف، الجميع بالظهور بصحبة نانسي ابنتها من طليقها المنتج محمد مختار، على السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

وأطلت "نانسي" بفستان والدتها الذي ظهرت به في الحفل الختامي لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ40، والذي أثار جدلًا واسعًا وقتها، لكونه شفافا وبدون بطانة.

يذكر أن عددًا من النجوم حرصوا على حضور فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، أبرزهم يسرا، وليلى علوي، وأحمد السقا وزوجته مها الصغير، وعمرو يوسف وزوجته كندة علوش، وياسمين صبري، ورانيا يوسف، وأمينة خليل، وريم مصطفى، وروجينا، وأشرف زكي، وهاني رمزي، وإلهام شاهين، وهالة صدقي، ومنة شلبي، وأروى جودة، وإنجي المقدم، وشيرين رضا، وأحمد داود وزوجته علا رشدي، ومحمد فراج، وجومانة مراد، وغادة عادل، وخالد أنور، وأحمد مالك، وسلمى أبو ضيف.

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ورفعت الدورة الاستثنائية لمهرجان الجونة السينمائي شعار "سينما من أجل الإنسانية"، حيث يقام وسط تداعيات فيروس كورونا الذي اجتاح العالم مؤخرا وتسبب في تعطيل كافة مناحي الحياة على رأسها توقف تصوير الأفلام والمهرجانات العالمية.