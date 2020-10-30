بعد تريند الجامبسوت.. ميرهان حسين بفستان قصير في ختام مهرجان الجونة

لايف ستايل

لفتت الفنانة ميرهان حسين، الأنظار بإطلالتها على السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، عقب تصدرها "جوجل ترند" اليوم، بسبب أزيائها التي ظهرت بها أمس.

وظهرت "ميرهان" بفستان أسود قصير، والذي تميز بأنه مزين بنقوش ذهبية لامعة، مع أكمام طويلة للغاية، وجوارب سوداء، ومكياج سموكي.

وبالأمس، ظهرت ميرهان حسين، بجمبسوت كُحلي، أظهر قوامها وطول قامتها، وجاء بفتحة ساق طويلة، كشفت عن ساقيها، كما تميز بوجود فتحات من جانبي البطن، مع فتحة صدر واسعة وطويلة، كشفت عن جسدها.

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يذكر أن عددًا من النجوم حرصوا على حضور فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، أبرزهم يسرا، وليلى علوي، وأحمد السقا وزوجته مها الصغير، وعمرو يوسف وزوجته كندة علوش، وياسمين صبري، ورانيا يوسف، وأمينة خليل، وريم مصطفى، وروجينا، وأشرف زكي، وهاني رمزي، وإلهام شاهين، وهالة صدقي، ومنة شلبي، وأروى جودة، وإنجي المقدم، وشيرين رضا، وأحمد داود وزوجته علا رشدي، ومحمد فراج، وجومانة مراد، وغادة عادل، وخالد أنور، وأحمد مالك، وسلمى أبو ضيف.

ورفعت الدورة الاستثنائية لمهرجان الجونة السينمائي شعار "سينما من أجل الإنسانية"، حيث يقام وسط تداعيات فيروس كورونا الذي اجتاح العالم مؤخرا وتسبب في تعطيل كافة مناحي الحياة على رأسها توقف تصوير الأفلام والمهرجانات العالمية.