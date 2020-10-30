سحر نصر تنعي فرخندة حسن: القدوة والملهمة

علاقات و مجتمع

نعت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السابقة، الدكتورة فرخندة حسن، أمين عام المجلس القومي للمرأة سابقا.

وقالت نصر، عبر صفحتها على إنستجرام: "رحم الله أستاذتي الدكتورة فرخندة حسن.. الأستاذة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة والأمين العام الأسبق للمجلس القومي للمرأة.. صاحبة الدور الكبير في تمكين المرأة المصرية.. والقدوة والملهمة التي تعلمت منها الكثير طوال حياتي منذ دراستي في الجامعة وأثناء عضويتي بالمجلس القومي للمرأة، وحتى آخر لقاء لنا في فرح حفيدتها "فرح" الشهر الماضي".

وتابعت: "اللهم اغفر لها وارحمها وأسكنها فسيح جناتك، وألهم أهلها وتلاميذها ومحبيها الصبر والسلوان".

مايا مرسي تنعي فرخندة حسن

ونعت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، الدكتورة فرخندة حسن أستاذة الجيولوجيا بالجامعة الأمريكية، والأمين العام للمجلس القومي للمرأة سابقًا، التي غيبها الموت اليوم.

"رحلت عن عالمنا اليوم، الدكتورة فرخندة حسن العالمة الجليلة، أستاذة الأجيال، لا أجد كلمات توفيها حقها غير أنها كانت تعطي إلى آخر لحظة في عمرها، تنصح، تساعد"، بهذه الكلمات رثت "مرسي" رحيل الدكتورة فرخندة حسن.

من هي فرخندة حسن؟

ويرصد "هن"، أبرز المعلومات المتداولة عن فرخندة حسن الجيولوجية المصرية، والأمين العام الأسبق للمجلس القومي للمرأة.

- تمنت أن تصبح جيولوجية منذ أن كان عمرها 12 عامًا، واتخذت من "كوري" مكتشفة الراديو، و"أينشتاين" عالم الفيزياء، مثلاً أعلى لها في حياتها العملية.

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- أصبحت أول سيدة مصرية تتناول بالبحث صخور القمر.

- ذهبت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، عام 1966، لنيل درجة الدكتوراه.

- ساعدت في إدخال الغاز الحيوي ثم الطاقة الشمسية للقرى، ومنها قرية "ميت أبوالكوم".

- ربطتها صداقة بـ جيهان السادات.

- سافرت إلى إسرائيل بناء على طلب من الرئيس السادات، لرؤية كيفية استخدامهم للسخانات الشمسية.

- تزوجت وعملت لفترة، ثم أنجبت ولدا وبنتا، وتفرغت لتربيتهما.

- اقتصر عملها وقت تربية ابنيها كمدرسة في مدرسة قريبة من البيت بدوام جزئي، واستمر الحال هكذا 7 سنوات، حتى دخول ابنتها المدرسة، وبعدها بدأت تحضير الماجستير مجدداً.

- بدأت حياتها السياسية كعضوة في البرلمان، وكان مبدؤها هو "العلم في خدمة التنمية"، وقدمت حينها العديد من مشروعات القوانين منها المحميات الطبيعية، وقانون حماية نهر النيل من التلوث، وجهاز شؤون البيئة.