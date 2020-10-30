بشرى بفستان أسود في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي

لايف ستايل

ظهرت الفنانة بشرى، بفستان أسود خلال حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، وأطلت مرتدية فستان مكون من طبقات متعددة، ومن أعلى بتصميم الكب والحمالات.

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وحرصت إدارة المهرجان على تكريم الفنان محمود رضا، من خلال عرض استعراض مستوحى من تصميم رقصات الفنان الراحل، وفرقته الشهيرة التي حققت نجاحا كبيرا وأسهمت في الحفاظ على التراث المصري، وقدم الاستعراض خلال حفل الافتتاح ابنته الفنانة شيرين رضا.

وقامت إدارة المهرجان، بتعيين فريق سلامة خاص، يتولى المسؤولية الكاملة لمراقبة وتنفيذ بروتوكولات الصحة والسلامة قبل وأثناء وبعد انتهاء المهرجان، بالتعاون مع مستشفى الجونة.

وافتتحت الدورة الرابعة، بحضور عدد من نجوم الفن أبرزهم يسرا، وليلى علوي، وأحمد السقا وزوجته مها الصغير، وعمرو يوسف وزوجته كندة علوش، وياسمين صبري، ورانيا يوسف، وأمينة خليل، وريم مصطفى، وروجينا، وأشرف زكي، وهاني رمزي، وإلهام شاهين، وهالة صدقي، ومنة شلبي، وأروى جودة، وإنجي المقدم، وشيرين رضا، وأحمد داود وزوجته علا رشدي، ومحمد فراج، وجومانة مراد، وغادة عادل، وخالد أنور، وأحمد مالك، وسلمى أبو ضيف.

ورفعت الدورة الاستثنائية لمهرجان الجونة السينمائي شعار "سينما من أجل الإنسانية"، حيث يقام وسط تداعيات فيروس كورونا الذي اجتاح العالم مؤخرا وتسبب في تعطيل كافة مناحي الحياة على رأسها توقف تصوير الأفلام والمهرجانات العالمية.