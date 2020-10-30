آسر ياسين بدون طفليه في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي

علاقات و مجتمع

لفت الفنان آسر ياسين، الأنظار اليوم، خلال ظهوره بصحبة زوجته، على السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

وظهر "ياسين" ببدلة سوداء مودرن، مع رابطة عنق قاتمة اللون، فيما ارتدت زوجته فستانا ذهبيا لامعا "أوف شولدرز"، مع تسريحة شعر انسيابية، ومكياج سموكي و"هايلايتر".

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وظهر الفنان مع زوجته بدون طفليه، بعد ظهورهما معهما في حفل الافتتاح، وسط تفاعل الجمهور مع ظهورهم بآلاف التعليقات الإيجابية.

يذكر أن عددًا من النجوم حرصوا على حضور فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، حيث افتتحت الدورة الرابعة، بحضور عدد من نجوم الفن أبرزهم يسرا، وليلى علوي، وأحمد السقا وزوجته مها الصغير، وعمرو يوسف وزوجته كندة علوش، وياسمين صبري، ورانيا يوسف، وأمينة خليل، وريم مصطفى، وروجينا، وأشرف زكي، وهاني رمزي، وإلهام شاهين، وهالة صدقي، ومنة شلبي، وأروى جودة، وإنجي المقدم، وشيرين رضا، وأحمد داود وزوجته علا رشدي، ومحمد فراج، وجومانة مراد، وغادة عادل، وخالد أنور، وأحمد مالك، وسلمى أبو ضيف.

ورفعت الدورة الاستثنائية لمهرجان الجونة السينمائي شعار "سينما من أجل الإنسانية"، حيث يقام وسط تداعيات فيروس كورونا الذي اجتاح العالم مؤخرا وتسبب في تعطيل كافة مناحي الحياة على رأسها توقف تصوير الأفلام والمهرجانات العالمية.