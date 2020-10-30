معلومات عن الراحلة فرخندة حسن: أول مصرية تدرس صخور القمر

علاقات و مجتمع

نعت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، الدكتورة فرخندة حسن أستاذة الجيولوجيا بالجامعة الأمريكية، والأمين العام للمجلس القومي للمرأة سابقًا، التي غيبها الموت اليوم.

"رحلت عن عالمنا اليوم، الدكتورة فرخندة حسن العالمة الجليلة، أستاذة الأجيال، لا أجد كلمات توفيها حقها غير أنها كانت تعطي إلى آخر لحظة في عمرها، تنصح، تساعد"، بهذه الكلمات رثت "مرسي" رحيل الدكتورة فرخندة حسن.

ويرصد "هن"، أبرز المعلومات المتداولة عن فرخندة حسن الجيولوجية المصرية، والأمين العام الأسبق للمجلس القومي للمرأة.

- تمنت أن تصبح جيولوجية منذ أن كان عمرها 12 عامًا، واتخذت من "كوري" مكتشفة الراديو، و"أينشتاين" عالم الفيزياء، مثلاً أعلى لها في حياتها العملية.

- أصبحت أول سيدة مصرية تتناول بالبحث صخور القمر.

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- ذهبت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، عام 1966، لنيل درجة الدكتوراه.

- ساعدت في إدخال الغاز الحيوي ثم الطاقة الشمسية للقرى، ومنها قرية "ميت أبوالكوم".

- ربطتها صداقة بـ جيهان السادات.

- سافرت إلى إسرائيل بناء على طلب من الرئيس السادات، لرؤية كيفية استخدامهم للسخانات الشمسية.

- تزوجت وعملت لفترة، ثم أنجبت ولدا وبنتا، وتفرغت لتربيتهما.

- اقتصر عملها وقت تربية ابنيها كمدرسة في مدرسة قريبة من البيت بدوام جزئي، واستمر الحال هكذا 7 سنوات، حتى دخول ابنتها المدرسة، وبعدها بدأت تحضير الماجستير مجدداً.

- بدأت حياتها السياسية كعضوة في البرلمان، وكان مبدؤها هو "العلم في خدمة التنمية"، وقدمت حينها العديد من مشروعات القوانين منها المحميات الطبيعية، وقانون حماية نهر النيل من التلوث، وجهاز شؤون البيئة.

- شغلت منصب الأمين العام للمجلس القومي للمرأة، وعملت كأستاذ دكتور جيولوجيا في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

- قالت إن أكثر وقت شعرت بالظلم فيه كان بعد ثورة 25 يناير، حين قدم ضدها محاضر اتهمت فيها بتهم وصفتها بـ"ظالمة وغير حقيقية"، وخضعت للتحقيق من قبَل النيابة العامة، بحسب حديثها لـ"هن".