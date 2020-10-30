ستايلست إسلام إبراهيم لـ"هن": هيلبس حاجة جنان في ختام الجونة

علاقات و مجتمع

تحدثت كاميليا حسين، ستايلست الفنان إسلام إبراهيم، عن تفاصيل لوك الممثل الشاب الذي سيظهر به اليوم، في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، قائلة: "هيلبس حاجة مختلفة".

كاميليا: إسلام هيلبس حاجة فيها سِنِة جنان

وأضافت "كاميليا"، خلال حديثها لـ"هن"، إنه سيرتدي أزياء بألوان هادئة، والتي تختلف عما ظهر بها مسبقًا طوال فعاليات المهرجان، متابعة: "إسلام هيلبس حاجة فيها سِنِة جنان وفكرة (بووم)".

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وعن أكثر إطلالة مفضلة لها للفنان الشاب خلال المهرجان، أكدت الستايلست أنها تفضل لوك البدلة متعددة الألوان والحذاء الرياضي الأصفر، الذي ظهر بهما على السجادة الحمراء قبل عرض فيلم "The Furnace".

ستايلست إسلام إبراهيم: مش بنقلد شعبان عبدالرحيم

يشار إلى أن كاميليا أكدت مسبقا خلال حديثها لـ"هن"، أنها لا تسعى لجذب الانتباه وتنفيذ مبدأ "خالف تعرف"، ولكنها تحب الألوان التي تمنحها الشعور بالطاقة الإيجابية والراحة: "أنا وإسلام بنحب التكني كالار والحاجات المطرقعة".

وردت "كاميليا" على اعتقاد بعض رواد "سوشيال ميديا" بتقليد "إسلام" لإطلالات المطرب الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم، قائلة: "ده مش حقيقي.. ستايل إسلام مختلف عن شعبولا، إحنا بنختار لبس فانكي وفاشون أوي ومطرقع".