صور.. بوسي شلبي تستعد لحفل ختام الجونة بفستان مكشوف الظهر

لايف ستايل

شاركت الإعلامية بوسي شلبي، متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، بالصور الأولى لها من استعدادها للمشاركة في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، اليوم.

وأطلت "بوسي"، بفستان أزرق "منقوش"، والذي تميز بأنه طويل وفضفاض ومكشوف الظهر من توقيع دار الأزياء Paula، مع مكياج سموكي، ومجوهرات تجمع بين الفضي والأزرق.

وكانت الإعلامية، ظهرت في حفل الافتتاح بفستان أحمر طويل، والذي تميز بأنه فضفاض وبدون أكمام ومزين بنقوش بسيطة، فضلا عن فتحة جانبية طويلة، وتسريحة شعر مرفوعة، مع مكياج سموكي لامع بتوقيع خبيرة التجميل مريم يسري، مع حقيبة مختلفة بشكل نجمة البحر، من الفصوص اللامعة، بتوقيع "Alicia arts".

يذكر أن عددًا من النجوم حرصوا على حضور فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، حيث افتتحت الدورة الرابعة، بحضور عدد من نجوم الفن أبرزهم يسرا، وليلى علوي، وأحمد السقا وزوجته مها الصغير، وعمرو يوسف وزوجته كندة علوش، وياسمين صبري، ورانيا يوسف، وأمينة خليل، وريم مصطفى، وروجينا، وأشرف زكي، وهاني رمزي، وإلهام شاهين، وهالة صدقي، ومنة شلبي، وأروى جودة، وإنجي المقدم، وشيرين رضا، وأحمد داود وزوجته علا رشدي، ومحمد فراج، وجومانة مراد، وغادة عادل، وخالد أنور، وأحمد مالك، وسلمى أبو ضيف.

ورفعت الدورة الاستثنائية لمهرجان الجونة السينمائي شعار "سينما من أجل الإنسانية"، حيث يقام وسط تداعيات فيروس كورونا الذي اجتاح العالم مؤخرا وتسبب في تعطيل كافة مناحي الحياة على رأسها توقف تصوير الأفلام والمهرجانات العالمية.