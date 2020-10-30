رسالة من ابنة بسمة وهبة لوالدتها: أنتي أقوى من السرطان

علاقات و مجتمع

وجهت خديجة ابنة الإعلامية بسمة وهبة، رسالة إلى والدتها لدعمها في مرضها بسرطان الثدي.

وقالت خديجة عبر الفيديو، إن والدتها لم تعان من مرض السرطان بمفردها ولكن يعاني معها أفراد المنزل جميعا، مشيرة إلى أنه أثناء مرض والدتها كانت الأسرة تعاني من أجلها.

وأكدت أن والدتها كانت قوية واستطاعت هزيمة مرض السرطان، وأنها أقوى منه.

وكانت بسمة وهبة أطلقت مبادرة لدعم مريضات السرطان، بالتعاون مع وفاء خليفة الكاتبة السعودية سفيرة الأمم المتحدة للنوايا الحسنة.

وحكت بسمة بداية إصابتها بمرض سرطان الثدي وكيف تغلبت عليه، مشيرة إلى أنها لا تخجل من مرضها بل واجهته بقوة وشراسة أكثر منه.

وكشفت بسمة لـ"الوطن"، عن أنها تواصل مع السيدات المصابات بسرطان الثدي من خلال رسائل الخاص على موقع "إنستجرام" لحضور المبادرة، أو إرسال تجاربهن لعرضها في المبادرة.

استخدم علاج للهرمونات لتقليل نشاط الخلايا السرطانية

وذكرت بسمة، أنها أجرت عملية في معدتها أشبه بالحقن، حتى لا تنتشر الخلايا السرطانية في جسدها، مرة ثانية، مشيرة إلى أنها تتابع مع طبيب الأورام، بسبب بعض معاناتها من الهرمونات النشطة.

وأضافت أنها "مستمرة في تناول الأدوية التي بتقلل من نشاط الهرمونات، لأن نشاط الهرمونات يساعد على نشاط الخلايا السرطانية، مشيرة إلى أنها أبلغت الطبيب بعودتها إلى مصر، "زهقت من وجودي في لندن".

وعبرت عن اشتياقها للعودة إلى وطنها خلال فترة وجودها في لندن، "كنت أشعر بحالة زهق قوي، عندما خرجت من المستشفى، واقترحت على الطبيب المعالج أن أعود إلى مصر بعد انتهاء كل التحاليل، وإذا شعرت بتعب مرة ثانية سوف تعود إلى لندن، وكنت متأكدة إني هكون بخير في مصر".