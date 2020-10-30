سارة الطباخ تتسبب في أزمة بين الشرنوبي وإحدى الجامعات

علاقات و مجتمع

تسببت سارة الطباخ، في أزمة جديدة للفنان محمد الشرنوبي، مع طلاب إحدى الجامعات الخاصة، حين أراد مكايدتها بطريقة غير مباشرة، إذ وصف الجامعة التي تخرج فيها بطريقة غير لائقة، وهو ما تسبب في أزمة بينه وبين طلاب الجامعة انتهت بتقديم الاعتذار.

بدأت الأزمة مع حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، حين أجرى الفنان محمد الشرنوبي وزوجته راندا رياض، لقائهما مع الإعلامية لميس الحديدي، على هامش حفل الافتتاح.

الشرنوبي: راندا مش واحدة جاية من خاصة

تحدث وقتها "الشرنوبي" عن قصة الحب التي جمعته بزوجته، وعن الأمور المشتركة بينهما، فمدح الفنان الشاب زوجته وحياتهما الزوجية: "الجواز لطيف وأنا مبسوط وسعيد ومستقر، وحسيت إني اخترت صح وإحنا مناسبين لبعض.. والدنيا ماشية آمان".

وكشف عن أن عمل "راندا" مع الفنانة أنغام، منح "الشرنوبي" السهولة في التعامل مع زوجته بشكل كبير: "شغلها مع أنغام أداني ميزة إني بعرف أتكلم معاها في شغلي فاهمة وعارفة لما بكون في أزمة بتبقى فاهمة"، وأتبع "الشرنوبي" حديثه قائلًا: "مش بتبقى زي واحدة جاية من "جامعة خاصة".. مثلًا يعني".

طلاب الجامعة: هي واحدة فرقعتك ولا إيه

إشارة "الشرنوبي" لطلاب الجامعة الخاصة، تسبب في أزمة معه، إذ جرى تداول مقطع الفيديو عبر صفحة الجامعة، لتتوالى التعليقات ما بين الساخرة والغاضبة من تعليق الفنان الشاب: "هي واحدة فرقعته من هناك ولا إيه" "هو قال كدا بجد؟" وغيرهما من التعليقات الرافضة لإشارته للجامعة.

دكتورة من الجامعة: مضايق من خطيبتك الأولانية

وفي تعليق لإحدى الأساتذة بالجامعة، ربطت بين الفنان محمد الشرنوبي، وخطيبته الأولى سارة الطباخ: "لما تبقى متضايق من خطيبتك الأولانية اللي هي خريجة الجامعة.. عيب أوي أنك تطلع في إنترفيو تتكلم كده عن كلية وجامعة ليها مكانتها في المجتمع المصري.. كليه إعلام بالجامعة الخاصة فيها 1500 طالب وطالبة بقدرات تفوق قدرات ناس كتيرة بما فيها حضرتك".

وأتبعت الدكتورة في ردها: "7 مشاريع تخرج بالكلية التيرم اللي فات عندها نسب مشاهده (موثقة) تفوق الـ800 ألف مشاهدة في 3 أشهر، وممكن الرقم ده يكون أكتر من عدد مشاهدة أغنية لحضرتك.. وعدد من الحملات والأفلام الوثائقية اللي فازوا في مهرجانات محلية ودولية أكتر من عدد أغاني حضرتك كلها.. وعلى فكرة الجامعة دي.. ممكن تبقى مكان تحلم تدخل تغني فيه أغنية واحدة بس عشان جمهورك اللي فيها.. اللي حوالي 12 ألف طالب أو أكتر (اللي أكيد متضايقين من كلام حضرتك في برنامج عام)".

واختتمت الدكتورة في تعليقها: "متهيألي.. حضرتك لازم تنزل اعتذار رسمي لأن اللي حضرتك قلته ده غير Professional at all وميطلعش من شخصية عامة اللي المفروض أنها متعلمة ومثقفة وتعرف لما تبقي متضايقة من شخص.. متدخلش تشتم في الـ institute اللي الشخص ده متخرج منه.. ولازم تعرف أن حضرتك شخصية عامة.. الكلمة محسوبة عليها.. والكلمة الواحدة الغلط ممكن تخسرك جمهور بمئات الآلاف".

اعتذار الشرنوبي: خاني التعبير

توالي التعليقات دفع الفنان محمد الشرنوبي، للاعتذار لطلبة الكلية، فجاء تعليقه على صفحة منسوبة للكلية، قائلًا: "أولًا كل احترامي وتقديري لحضرتك والجامعة، والطلبة اللي فيها كتير من صحابي خريجين منها ومعنديش أي مشاكل مع أي حد".

وأتبع "الشرنوبي" في تعليقه: "ثانيًا ممكن يكون خاني التعبير وهي فعلًا حاجة غريبة وكلمة طلعت مني، عشان هي الوحيدة اللي جت في دماغي ساعتها، ومكانش قصدي أي إساءة والله غير إني أضرب مثل على حاجة ملهاش علاقة بشغلي.. ودي الغلطة لأنها أكيد ليها علاقة.. وكان مثل غلط كان ممكن أقول طب أسنان أو هندسة معماري أو أي حاجة في الدنيا".

واختتم "الشرنوبي" تعليقه بالاعتذار: "أنا متأسف لكل طلبة الجامعة بكل الأقسام ورئيس الجامعة، وأي حد اتضايق من كلامي، قلت لازم أوضح وأفسر اللي حصل امبارح بس".

إطلالة محمد الشرنوبي وراندا رياض

وكان الثنائي الفنان محمد الشرنوبي وراندا رياض تألقا في حفل افتتاح فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، إذ ارتدت "راندا" فستان طويل، من اللون الأبيض كب مزود بفتحة عند الساق، كما اختارت ارتداء إكسسوارات أنيقة.

واعتمدت "راندا" على المكياج الهادئ وتركت شعرها منسدلا على كتفها، ونسقت مع إطلالتها حقيبة باللون الأبيض.

أما محمد الشرنوبي فارتدى بدلة باللون الأسود وحذاء بنفس اللون في حفل الافتتاح.