فيديو.. "أبو" يحتفل بعيد ميلاد زوجته على هامش مهرجان الجونة

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اختار الفنان أبو أن يحتفل بعيد ميلاد زوجته، خلال مشاركته في فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

وعلى هامش فعاليات المهرجان، احتفل أبو بزوجته، وسط حشد من النجوم، بينهم السيناريست تامر حبيب، ويسرا وعدد من نجوم الفن.

وغنى "أبو" لزوجته أغنية عيد الميلاد، ونشرت الإعلامية بوسي شلبي عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فيديو من الاحتفال.

الفيديو تفاعل معه عددا كبيرا من جمهور ومتابعي بوسي شلبي عبر الإعجابات والتعليقات على الفيديو.

يذكر أنه شاركت من قبل الإعلامية بوسي شلبي، متابعيها عبر "إنستجرام"، مقطع فيديو لغناء ورقص الفنانة يسرا، مع المطرب "أبو"، على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

وظهرت "يسرا"، بأزياء فضفاضة تجمع بين الأبيض والذهبي، خلال غنائها ورقصها على أغنية "3 دقات"، مع المطرب "أبو"، وسط تفاعل الحضور بالرقص والتصفيق والغناء.

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي على مدار الساعات الماضية، مع الفيديو الذي حصد آلاف تسجيلات إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "أحلى يسرا"، و"مينفعش مهرجان الجونة من غير 3 دقات"، و"يسرا بجد أحلى واحدة من غير مجهود".