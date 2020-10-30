محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي نشرت بوسي صورة جديدة لها على حسابها الشخصي بموقع " إنستجرام"، قبل حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة إذ ظهرت بفستان منفوش. ارتدت بوسي فستانا طويلا باللون الأزرق الفاتح، بقصة الأميرات، بدون أكمام، ومزيناً بطبعات الورد باللون الأزرق الزهري واعتمدت مكياجا قويا، إذ ركزت على رسمة العيون السموكي مع ألوان النيود. واختارت تصفيفه الشعر الويفي، مع إكسسوارات ماسية ناعمة.

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كانت هذه تفاصيل خبر أول إطلالة من ختام المهرجان.. بوسي شلبي تتألق في "الجونة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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