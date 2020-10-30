لماذا يكون أحد جانبي وجهك أكثر جاذبية من الآخر؟.. دراسة تكشف (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يقضي رواد موقع "إنستجرام" أكثر من 5 ساعات في الأسبوع (48 دقيقة في اليوم) في التقاط صور سيلفي، وعادة، يتم التقاط 7 صور شخصية لكل "لقطة مثالية" يقومون بتحميلها على مواقع التواصل الاجتماعي.

واكتشفت أنوكا ليندل، أستاذة علم النفس العصبي بجامعة لاتروب في ملبورن باستراليا، أن معظم من يلتقطون صور السيلفي يفضلون إظهار جانبهم الأيسر في الصور، وقامت بتحليل 2000 صورة شخصية على Instagram لفهم سبب إدراكنا لهذا الجانب من الوجه على أنه أكثر جاذبية.

ويكشف "brightside" السبب الذي يجعل جانب الوجه الأيسر أفضل جاذبية.

نحن نفضل جانبنا الأيسر في التقاط صور شخصية عادية وأمام المرآة

اكتشف الباحث ليندل أن الناس يفضلون أيضًا إظهار جانبهم الأيسر عند التقاط صور سيلفي في المرآة، عندما يقف ملتقط السيلفي أمام مرآة ويلتقط صورة لوجهه المنعكس، فإنه عادة ما يظهر خده الأيمن.

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عندما تنعكس المرآة إلى اليسار واليمين، فإن تفضيل "الخد" الأيمن لصور السيلفي أمام المرآة يعني أن الصورة ستظهر بـ"خده" الأيسر أمامها.

عادةً ما يرسم الفنانون صورًا تُظهر الجانب الأيسر لوجه الأشخاص

تظهر الصور المرسومة للآخرين نفس التحيز غير المتكافئ، يفضل الناس خدهم الأيسر، ويعتقد الباحث ليندل أن ذلك قد يعكس إرادة الشخص اللاواعية لإظهار خده الأيسر الأكثر جاذبية.

يظهر "خدنا" الأيسر المزيد من المشاعر

تشير الأبحاث إلى أن الجانب الأيسر من الوجه يكون أكثر تعبيراً عاطفياً، يمكن تفسير ذلك بالطريقة التي تتم بها معالجة المشاعر في الدماغ، الجانب الأيمن من الدماغ الذي يتحكم في عضلات الجانب الأيسر من الجسم هو المهيمن على العاطفة.، وهذا هو السبب في أن الناس يظهرون بشكل حدسي الخد الأيسر عندما يُطلب منهم الوقوف لالتقاط صورة عاطفية، والخد الأيمن عند الوقوف لالتقاط صورة تخفي مشاعرهم.