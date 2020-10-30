شاهد أغرب إطلالات أثارت الجدل في الجونة قبل انطلاق الختام بساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

ليست الإطلالات المميزة والجريئة تلفت الأنظار على السجادة الحمراء، بل والغريبة أيصا التي يعتمدها العديد من الفنانات والفنانين لجذب الإنتباه إليهم.

وفيما يلي أبرز الإطلالات الغريبة التي ظهرت على الريد كاربت في مهرجان الجونة بالدورة الرابعة.

سينتيا خليفة:

أثارت مقدمة البرامج والممثلة اللبنانية سينتيا خليفةالجدل على مواقع التواصل الإجتماعي بسبب إطلالتها في مهرجان الجونة بدورته الرابعة، وظهرت سينتيا وهي ترتدي بدلة باللون البيبي بلو تميل إلى التصاميم الرجالية، ولفتت سينتيا الأنظار إليها، بسبب تصميم البدلة "الأوفر سايز" بطريقة مبالغ فيها حيث انتهت رجل البنطلون عند أسفل الحذاء، ومن أعلى لم تعتمد سينتيا على إرتداء توب أو شميز أسفل جاكيت البدلة، واعتمدتتسريحةشعركيرلي بتصفيفه عشوائية غير مرتبة، مع نظارة كبيرة الحجم.

سارة عبد الرحمن:

ارتدت سارة فستانا قصيرا بقصة الكب، يشبه الشال، مزيجاً من الألوان الأزرق والبينك والأبيض والزيتي والمسطردة، مزود بقصة الكشكشة عند منطقة الخصر، ونسقت مع الفستان شنطة باللون الابيض وسليبر باللون الفضي، وإكسسوارات بسيطة مكونة من كوليه وحلق، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

مها الصغير (زوجة أحمد السقا):

ظهرت الإعلامية مها الصغير بإطلالة غريبة على الريد كاربت بافتتاح فعاليات اليوم الأول من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، وارتدت مها الصغير فستانا فوشيا طويلا، وارتدت أعلاه بليزر أسود ما جعل شكل الإطلالة غير متلائم مع الحدث ومع السجادة الحمراء.

زينت غريب:

ارتدت زينب فستاناً بقصة الأميرات باللون الموف ميتاليك، جاء تصميم الفستان غريباً وغير مفهوم وخاصة عند منطقة الصدر والخامة أيضا لا تتناسب مع حدث هام كمهرجان الجونة السينمائي، وفي اليوم التاني اعتمدت بنطلون من البلاستيك وبليزر باللون الأسود.

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شيرين رضا:

ارتدت شيرين فستانا من توقيع مصمم الأزياء رامي القاضي، جاء بتصميم غريب على شكل جناح، واعتمدت تصفيفه شعر الضفائر المتعددة مع ماكياجًا بألوان النيود.

اسلام إبراهيم:

اعتمد إسلام أن يزين ظهر بدلته بصورة له على شكل ستيكر لإطلالته التي ظهر بها في افتتاح المهرجان.

محي إسماعيل:

الممثل المعروف عنه إثارة الجدل، ظهر بنظارته السوداء، وبقعة وبدلة في الافتتاح، لكنه في ثاني أيام المهرجان فاجأ الجميع بالظهور بـ"بنطلون ترنج"، لأول مرة في تاريخ المهرجانات، مع قميص أسود، مزين برسومات لزجاجات وكؤوس خمور، مع قبعة فاتحة اللون ونظارة شمسية.

حسن أبو الروس:

نجم مسلسل "بـ100 وش"، خطف الأنظار في افتتاح مهرجان الجونة بإطلالة غريبة تعبر عن شخصيته، ذات طابع مكسيكي، وقبعة تشبه رعاة البقر وجاكيت مزركش بنقوش مختلفة.

نيكولا معوض:

ظهر الفنان بإطلالة غريبة في حفل الافتتاح معتمدا على اللون الأبيض للجاكيت الذي ارتدى أسفله "تي شيرت" قطني أبيض أيضًا، لكن المثير كان تصميم الجاكيت المختلف من ناحية "الكم".