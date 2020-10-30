محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي
تحرص نجمات الفن على الظهور بإطلالة مميزة تجذب الأنظار على السجادة الحمراء خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي على مدار دوراته الأربع.
وتميزت إطلالات نجمات الفن على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة خلال ثلاثة دورات السابقة، بالأناقة والجمال والبساطة، ولكن بعض الإطلالات كانت تتميز أيضا بالجرأة والإثارة، وتنوعت ما بين الفساتين القصيرة والطويلة والجمبسوت والبدل.
وقبل حفل ختام المهرجان في دروته الرابعة الذي ينطلق بعد ساعات قليلة، مساء اليوم، جمعنا لكم في الألبوم المرفق بالأعلى أبرز إطلالات نجمات الفن على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة، على مدار الثلاثة دورات السابقة.. فمن كان الأجمل؟
كانت هذه تفاصيل خبر قبل الختام اليوم.. هل تتذكرون إطلالات السجادة الحمراء بالجونة في 3 دورات سابقة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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