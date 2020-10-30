كورونا اليوم: ظهور سلالة جديدة للفيروس.. وموجة ثالثة محتملة في فرنسا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرًا يهدد العالم أجمع منذ حوالي 10 أشهر على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

في إطار ذلك، يوفر "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في دول أوروبية:

توصل العلماء إلى ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا بالدول الأوروبية في الأشهر الأخيرة.

لم يكتشف العلماء أي معلومات دقيقة عنها وعن مدى خطورتها، ولكن دراستها أمرا هاما لمعرفك التحورات وسبل انتشار العدوى.

ظهرت تلك السلالة الصيف الجاري في إسبانيا وانتشرت بعدها في 12 دولة أوروبية وفقا لروسيا اليوم.

ماذا فعلت كورونا في بالصحة النفسية:

أثرت كورونا على صحة الناس النفسية والعقلية فجعلتهم أكثرا قلقا واضطرابا، وذلك بحسب دراسة حديثة، وفقا لسبوتنيك.

وبحسب دراسة منشورة في صحيفة "أوبيزيتي" أن قيود الإغلاق كان لها تأثير فادح على الصحة بشكل عام.

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كما أن الإغلاق تسبب في تراجع النشاط البدني للناس، حيث أقبل كثير منهم على الطعام، وعانى البعض بنسبة كبيرة من اضطرابات نفسية كالقلق.

وأبلغ 44 % من المشاركين في الدراسة عن مشاكل في النوم خلال فترات الإغلاق.

وشعر الكثيرون بالقلق من جراء كورونا، بسبب التداعيات الاقتصادية الوخيمة وخسارة ملايين الأشخاص لوظائفهم.

وزير الصحة الفرنسي يتحدث عن موجة ثالثة لفيروس كورونا:

قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران إنه لا يستبعد حدوث موجة ثالثة لجائحة فيروس كورونا فيما تفرض فرنسا وألمانيا إجراءات عزل عام جديدة لمواجهة موجة ثانية من الجائحة بدأت في الشهر الماضي، بحسب ما نشرت وكالة سبوتنيك.

وصرح فيران لراديو "فرنس إنفو" بأنه قد يكون هناك نحو مليون شخص مصاب بالفيروس في فرنسا في الوقت الراهن.

وقال جان فرانسوا دلفريسي المستشار العلمي للحكومة اليوم، إنه قد يتعين تمديد إجراءات العزل العام الجديدة التي فرضتها فرنسا بعد الموعد النهائي المحدد لها في الأول من ديسمبر.

كمامة ذكية تغير لونها عند التقاط كورونا

كما ابتكر باحثون أمريكيون من جامعة فرجينيا كمامة "ذكية" قادرة على تغيير لونها بمجرد التقاط الفيروسات ومن ضمنها فيروس كورونا الجديد.

وهي كمامة مصنوعة من أقمشة ذكية تحتوي على ألياف نانونية حرارية قابلة للتلون بحسب ما يلمسها، ويمكن ضبطها عند التصنيع ليتغير لونها عند تلامسها بعناصر معينة، وفقا لـ"سكاي نيوز".