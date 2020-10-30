تعرف على كواليس الفيديو الشهير.. المراسلة لـ"هن": "الولد اتعدم"

علاقات و مجتمع

أكثر من 5 سنوات، مضت على مقتل صاحب مزرعة كلاب والتمثيل بجثته بمنطقة أوسيم، على يد 5 شباب، قررا سرقة كلب وخلال عرقلة طريقهم قتلوا صاحب المزرعة، بل ومثلوا بجثمانه.

مقطع فيديو قصير، سجلته المراسلة، شريهان حسن لصالح فضائية "دريم"، مع المتهمين، عام 2015 ظهر خلالها المتهم الرئيسي، وهو يتحدث بلامبالاه عن الجريمة، والاعتراف على نفسه وأصدقائه، بل وتبرئة من لم يشاركوا بالجريمة، دون ضغط عليه، حتى ظن البعض أنه يعاني من اضطرابات.

وعلى الرغم من أن الجريمة تعود لعدة سنوات ماضية، إلا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أعادوا نشر هذا المقطع ساخرين من طريقة المتهمين، مع تركيب بعض الحوارات الوهمية على صوته وحركاته.

السخرية من حلوى المولد، والاختيارات العاطفية، والفشل في العمل، وفيروس كورونا، جميعها أمور نشرها الرواد مستخدمين المقطع كمادة للسخرية، حتى أعادت إلى الأذهان قصة الفيديو الأصلي والجريمة، تحت مُسمى "الشلة المتڤيرسة".

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المراسلة تكشف الكواليس

من جانبها قالت شريهان حسن، مراسلة برنامج "العاشرة مساء" على شاشة "دريم" إنها تفاجأت أن المقطع لازال يتداول حتى الآن، حتى وإن تم تركيب حوارات وهمية عليه، قائلة: "الموضوع من سنين ولسه الناس بتتريق على طريقة المتهم، لأنه فعلًا كان شكله وطريقة كلامه غير طبيعية".

وتابعت "حسن" لـ "هُن": "وقتها روحت صورت في مركز أوسيم، الولد ده كان في حالة غريبة من اللامبالاه، واعترف وبرأ اللي مالوش علاقة بالجريمة".

مستطردة: "بعد ما خرج من التحقيقات خبط راسه في سن رخام، لقينا نافورة دم خارجة".

وطلبت مراسلة المقطع الشهير من رواد المواقع الكف عن السخرية، قائلة: "الولد ده متهم لكنه اتعدم، وبقى في ذمة الله".

يذكر أنه في 2016، قضت محكمة جنايات الجيزة، بإعدام المتهم "مصطفى. س" الشهير بـ"مجاري"، 18 سنة، والذي يعد المتهم الرئيسي في قتل صاحب مزرعة كلاب بمنطقة أوسيم.

كما قضت بمعاقبة المتهم علي خالد الشهير بـ"حريقة" بالسجن المؤبد، ومعاقبة المتهمين يوسف محمد ومحمد عادل الشهير بـ"بقلبظ" بـ 15 عاما لكل منهم، ومعاقبة المتهم سعيد حسين بالسجن 10 سنوات، وبراءة المتهم سامي محمود الشهير بـ"بوجي".