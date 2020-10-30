محمد ثروت: "أنا اللي بغسل المواعين عشان ضوافر مراتي"

علاقات و مجتمع

خطف الفنان محمد ثروت، الأنظار برفقة زوجته، أثناء تواجدهما بمهرجان الجونة السينمائي الرابع.

حيث ظهر "ثروت" في الصور بإطلالات كوميدية، مرتدي بدلة بجاكيت يحمل رسومات "ميكي ماوس"، مع نظارة شمسية ، بينما ارتدت زوجته حذاء مزين بنفس الرسومات.

وبذلك انضم الفنان الكوميدي محمد ثروت إلى قائمة أصحاب الإطلالات الغريبة الملفتة للنظر خلال الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

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وخلال حواره بفقرة "ON Gouna"، أكد "ثروت" أن زوجته هي من اختارت له ملابسه في الجونة".

وعن علاقتهما سويًا، قال الفنان إه هو من يتولى غسل المواعين في المنزل، وذلك لحرص زوجته على سلامة أظافرها.

يذكر أن عددًا من النجوم حرصوا على حضور فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، حيث افتتح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء الجمعة الماضي، بحضور عدد من نجوم الفن أبرزهم يسرا، وليلى علوي، وأحمد السقا وزوجته مها الصغير، وعمرو يوسف وزوجته كندة علوش، وياسمين صبري، ورانيا يوسف، وأمينة خليل، وريم مصطفى، وروجينا، وأشرف زكي، وهاني رمزي، وإلهام شاهين، وهالة صدقي، ومنة شلبي، وأروى جودة، وإنجي المقدم، وشيرين رضا، وأحمد داود وزوجته علا رشدي، ومحمد فراج، وجومانة مراد، وغادة عادل، وخالد أنور، وأحمد مالك، وسلمى أبو ضيف.ومن أبرز الفنانين الذين شاركوا في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، الذي انطلق مساء الجمعة، ويستمر حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري، يسرا، وليلى علوي، ولبلبة، وإلهام شاهين، وهالة صدقي، وشيرين رضا، وأمينة خليل، وأحمد السقا، وخالد الصاوي، وعمرو يوسف، وآسر ياسين، وتامر حبيب، ومحمد فراج، وأحمد داوود وزوجته علا رشدي، أروى جودة، غادة عادل، أيتن عامر.ورفعت الدورة الاستثنائية لمهرجان الجونة السينمائي شعار "سينما من أجل الإنسانية"، حيث يقام وسط تداعيات فيروس كورونا الذي اجتاح العالم مؤخرا وتسبب في تعطيل كافة مناحي الحياة على رأسها توقف تصوير الأفلام والمهرجانات العالمية.

وعلى جانب آخر، شهد حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي عرض فيلم قصير بتعليق صوتي للفنان ماجد الكدواني، استعرض الأزمات التي تعرضت لها السينما بشكل عام على مدار تاريخها، وهذا العام بشكل خاص حيث انتشار جائحة كورونا وتوقف تصوير وعرض بعض الأفلام.وقامت إدارة المهرجان بتعيين فريق سلامة خاص، يتولى المسؤولية الكاملة لمراقبة وتنفيذ بروتوكولات الصحة والسلامة قبل وأثناء وبعد انتهاء المهرجان، بالتعاون مع مستشفى الجونة