زوجة محمد زيدان بفستان محتشم في الجونة.. واللاعب: بحب كل اللحظات معاها

لايف ستايل

شارك لاعب منتخب مصر سابقًا محمد زيدان، متابعيه، عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة تجمعه بزوجته ميناس، خلال مشاركتهما في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

وظهر "زيدان" وهو مرتدي بدلة سوداء دون وضع رابطة العنق، وتألقت زوجته بفستان طويل محتشم يحمل اللون الزيتي، وعلق نجم منتخب مصر السابق على الصورة قائلًا: "بحب كل اللحظات معها".

وكان لاعب منتخب مصر سابقا محمد زيدان لفت الأنظار خلال ظهوره برفقة زوجته ميناس، خلال مشاركتهما على "ريد كاربت"، في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

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وظهر "زيدان" ببدلة موردن سوداء، فيما أطلت زوجته بفستان "بينك" بدون أكمام، والذي تميز بأنه لامع وبفتحة جانبية طويلة، مع تسريحة شعر انسيابية.

"ميناس"، هي زوجة محمد زيدان الثانية بعد زوجته الدنماركية "ِشتينا"، والتي تزوجها قبل خطبته للفنانة مي عز الدين، وانفصلا بعد أن أنجب منها طفلا، ثم خطب مي عز الدين، وعاد إليها مرة أخرى.

انطلاق فاعليات مهرجان الجونة

وانطلقت مساء الجمعة الماضية، فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، والتي من المقرر استمرارها حتى 31 أكتوبر الجاري، حيث يحتضن مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة فعاليات المهرجان وعروض سجادته الحمراء.

وقال سميح ساويرس رئيس مجلس إدارة مجموعة أوراسكوم القابضة، وصاحب حلم تأسيس مدينة الجونة ومركز الجونة للمؤتمرات والثقافة: "نؤمن بالدور المحوري للفن والثقافة في تنمية المجتمع، وبأن المنجزات الإبداعية هي محرك فعال للنمو المحلي والإقليمي، ونحن ملتزمون بدعمها وتطوير البنية التحتية لها".

وذكر أن الاختيارات البصرية لتصاميم المهرجان هذا العام، مستوحاة من التنوع العرقي والثقافي لشعوب المنطقة، ممثلة في الأطياف المتنوعة للمواهب العربية والشرق أوسطية الحالمة بأشكال جديدة من الحياة، التي يجسدونها في أعمالهم السينمائية.