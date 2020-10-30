بعد 3 سنوات ارتباط.. سكارليت جوهانسن تتزوج من حبيبها كولن جوست

علاقات و مجتمع

قبل 3 سنوات وتحديدا عام 2017، كانت الفنانة سكارليت جوهانسن هي أول من غير وجهة نظر كولن جوست، الممثل الأمريكي وكاتب برنامج SNL، بعد أن كان عازفا عن الزواج، حيث قرر أخيرا أن يفكر فيه بسبب سكارليت حتى تزوجا بالفعل في سرية تامة أمس، وبأقل المعازيم، ومع اتبارع كافة إرشادات السلامة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتعرفت سكارليت البالغة من العمر 34 عاما على كولن البالغ من العمر 38 عاما عندما ظهرت في برنامج SNL وكان حينها كولن لا يحبذ فكرة الزواج بشكل عام، وكان عندما يسأل شخص تزوج قريبا يخبره بضرورة الإقدام على تلك الخطوة، وحينما يسأل شخص متزوج من 5 سنوات كان يحدثه أن أمامه حياة طويلة ليعيشها دون زواج.

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ولكن حين التقى كولن سكارليت قال، "يا إلهي لابد أن أقدم على هذه الخطوة ما أسوأ شيء يمكن أن يحدث؟ تغير كل شيئ حينما تعرفت على سكارلت"، فهي الوحيدة التي غيرت فكرته عن الزواج والعزوف عنه.

وكان أول حديث لكولن عن سكارلت حينما كشف عن إعجابه بها خلال حواره لموقع ET أثناء إقامة حفل توزيع Emmy Awards نهاية عام 2018 وقال كولن، "إنها رائعة، ومن الصعب أن توجه لها أي انتقادات فهي غاية في الجمال"، وأعلنت خطبتها العام الماضي بعد سنتين من الارتباط، وبعد 3 سنوات تزوج الثنائي في حفل عائلي بسيط حضره عدد قليل من الأصدقاء.

يذكر أن ساركليت جوهانسن البالغة من العمر 34 عاما، تزوجت مرتين من قبل، الأولى من نصيب النجم الكندي الأمريكي ريان رينولدز في 2011، والزيجة الثانية كانت من الصحفي الفرنسي رومان دورياك، والذي انفصلت عنه عام 2017، وفي نفس العام ارتبطت لـ كولن جوست، وحضرا معا العرض الخاص بفيلم Avengers:Endgame في لوس أنجلوس.