بورق شفاف.. فيديو تفصيلي لتطبيق مكياج البهاق على جميلة عوض

لايف ستايل

بقع وخطوط بيضاء باتت تكسو ملامحها وجسدها، تشير لإصابتها بمرض البهاق، التي دومًا ما تحاول إخفائها بطبقات المكياج المتعددة والثقيلة، في محاولات للهروب من نظرات المجتمع.

هكذا أطلت علينا الفنانة الشابة جميلة عوض في حكاية "لازم أعيش" ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا"، والتي تناقش قصة معاناة مرضى البهاق.

ومن جانبها، شاركت داليا أبو طالب، عبر حسابها الرسمي على "الفيسبوك" فيديو شرح تفصيلي، يوضح مراحل تطبيق مكياج البهاق التي تألقت به الفنانة، وباتت تبدو وكأنها مصابة به بالفعل.

وأظهر المقطع استخدام "داليا" لمادة تشبه الورق الشفاف، الذي جاء مقصوص من جهات محددة، وبدأت خبيرة التجميل ترسم من عليه خطوط بيضاء تشبه بُقع البهاق، مع التحديد بألوان الفاونديشن والكونتور الداكنة، لكي تظهر البطلة بتلك الإطلالة في النهاية.

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معلقة: "كان من دواعي سروري العمل على المكياج".

هل مرض البهاق مُعدي؟

وأكد الدكتور هاني الناظر، رئيس المجلس القومي للبحوث الأسبق، أن مرض "البهاق" ليس خطيرا ولا يوجد له أي مضاعفات وغير معدي.

وقال الناظر، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أقول للجميع إن مرض البهاق غير خطير وليس له أي مضاعفات والأهم أيضا أنه غير معدي نهائيا، وإنما هو مرض مناعي ناتج عن خلل في الجهاز المناعي في صورة نشاط مناعي زائد وليس ضعف في المناعة كما يشاع، والمرض لا يعيق عن العمل".

وتصدر اسم المسلسل "لازم أعيش" محركات البحث، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إذاعة الحلقات الأولى منه.

يذكر أن حكاية "لازم أعيش"، تُعرض حصري على شاشة قناة "dmc" من السبت للأربعاء الساعة 8 مساءً والإعادة 5 مساءً، كما يعرض على قناة "dmc دراما" الساعة 11 مساءً.

المسلسل بطولة الفنانة جميلة عوض، نجلاء بدر، سلمى أبو ضيف، خالد أنور، والفنان أحمد خالد صالح.