قبل ختام المهرجان.. جوهرة تصل الجونة (صور)

لايف ستايل

شاركت الراقصة جوهرة، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بعدة صور جديدة فور وصلها مدينة الجونة، قبل ختام المهرجان اليوم.

وظهرت الراقصة بصحبة رجل الأعمال سميح ساويرس، والفنان خالد الصاوي وزوجته، وهاني رمزي وزوجته، والإعلامية بوسي شلبي.

وعلقت "جوهرة": "الليلة الماضية مع أصدقائي الأعزاء ونجوم مصر الساطعة الجميلة، كان شرفًا كبيرًا أن ألتقي بسميح ساويرس".

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وأقيم مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، تحت شعار "الإنسان والحلم"، وسط إجراءات أمنية ووقائية مشددة في مواجهة كورونا لأول مرة منذ انطلاقه، منها زيادة مساحة السجادة الحمراء وتقليل عدد المدعوين وتقليل عدد المقاعد.

وعينت إدارة المهرجان فريق سلامة خاصا، يتولى المسؤولية الكاملة لمراقبة وتنفيذ بروتوكولات الصحة والسلامة قبل وأثناء وبعد انتهاء المهرجان، بالتعاون مع مستشفى الجونة.

ووجهت إدارة المهرجان الدعوة إلى عدد كبير من الفنانين من أجل حضور الدورة الجديدة، من بينهم: أحمد السقا، تامر حسني، محمد هنيدي، يسرا، محمد رمضان، خالد الصاوي، أصالة، إلهام شاهين، نيللي كريم، خالد النبوي، لبلبة، أحمد داود، روجينا، أشرف زكي، جومانا مراد، محمد جمعة، سلوي خطاب، ريهام عبدالغفور، هالة صدقي، سلوي خطاب، جميلة عوض، نجلاء بدر.