كيس بيكر.. ما سبب تورم الركبة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أفاد البروفيسور سفين أوسترماير أن كيس بيكر Baker's cyst هو عبارة عن انتفاخ بتجاويف الركبة، مع شعور مستمر بالضغط والألم.

وأوضح جراح العظام الألماني أنه كقاعدة عامة، تنشأ النتوءات من الإصابات مثل تمزق الغضروف المفصلي أو كنتيجة لهشاشة العظام؛ حيث تؤدي هذه العمليات إلى إنتاج الجسم المزيد من السائل الزلالي، والذي يخرج بسبب أن المفصل لم يعد قادرا على الاحتفاظ به.

ويجب على أي شخص يعاني من مثل هذا التورم أن يتجنب أو على الأقل يقلل من الضغط المفرط على الركبة، وينطبق ذلك بشكل خاص على كل من يحرك ركبتيه باستمرار في العمل.

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وأكد الطبيب الألماني على أنه بعد بضعة أيام من الراحة، غالبا ما تختفي هذه الأكياس الصغيرة، وتساعد بعض التمارين على التخلص من الأعراض، وخاصة ركوب الدراجات.

ومن وجهة النظر الطبية، غالبا ما يمكن علاج التورمات الصغيرة جدا بأدوية مضادة للالتهابات جنبا إلى جنب مع العلاج الطبيعي، ويمكن أن يساعد أيضا تنظير المفاصل في التخلص من هذه التورمات.

ولأن هناك العديد من الأسباب المحتملة للإصابة بمثل هذه التورمات فإن العثور على السبب ومعالجته هو الطريق الوحيد للوقاية ومنع تطور المرض.