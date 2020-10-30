كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 30 أكتوبر 2020 01:39 مساءً - حَفِل العام 2020 بعدد من العطور العالمية التي لاقت رواجاً وانتشاراً كبيرين، مما جعلها تستحق لقب العطور الأيقونية لهذا العام، بدءاً من العطور الشرقية مروراً بالعطور الزهرية وصولاً الى العطور الدافئة... وعلى رغم أن لا قواعد صارمة في اختيار العطور النسائية، ألا أن هناك بعض الروائح والنغمات تدخل الى عمق الأنفاس من دون استئذان.

وفي هذا المقال، نرصد لك باقة عطور عالمية أصبحت أيقونية في عام 2020، فإذا لم تجربيها بعد افعلي الآن فوراً.



Roses On Ice Eau De Parfum من Kilian

Roses On Ice Eau De Parfum



إن هذا العطر المعبأ في زجاجة صخرية مصنوعة من الكريستال، فخم وأنيق للغاية، وذلك بفضل النغمات الغريبة التي تعتمد عليها تركيبته المثالية، حيث يمزج بين الخيار والعرعر وخشب الصندل والمسك، مما يجعله منعشاً ودافئاً في الوقت نفسه. وهو يستحق لقب العطر الأيقوني لعام 2020.

تابعي المزيد : عطور من العنبر لفصل الخريف



La Vie est Belle Eau De Parfum من لانكوم

La Vie est Belle Eau De Parfum



إنه واحد من أجمل العطور الفرنسية لعام 2020 على الإطلاق، ومنذ أن أصدرته علامة لانكوم وهو يلاقي انتشاراً ورواجاً كبيرين حول العالم. يمزج عطر La Vie est Belle بين نغمات السوسن والبرغموت والبرتقال والكمثري والكشمش والفلفل الوردي ومسك الروم، إضافة الى الفل واليلانغ يلانغ، وهو مزيج رائع يمنح المرأة رائحة أنثوية ساحرة.

تابعي المزيد : عطور نسائية أنيقة للشتاء مناسبة لكل الأوقات

Advertisements



N°5 Eau Première Spray من شانيل

N°5 Eau Première Spray



ربما قليلات من الجدات والأمهات هن اللواتي لم يستخدمن يوماً، عطر شانيل الأول Chanel No. 5. وحين أُطلقت نسخة جديدة منه في عام 2020، وهي N°5 Eau Première Spray، أحبته النساء والفتيات من مختلف الأعمار، فلاقى إقبالاً شديداً. يمزج هذا العطر بين نغمات زهر البرتقال واليلانغ يلانغ والياسمين ونجيل الهند وخشب الصندل، إضافة الى الفانيليا.

تابعي المزيد: عطور الباتشولي مثالية للخريف والشتاء... إليك أجمل الخيارات



My Way Eau de Parfum من جيورجيو أرماني

My Way Eau de Parfum



إنه أحد العطور الراقية التي صدرت في عام 2020 من علامة جيورجيو أرماني Giorgio Armani، وهو يستحق لقب العطر الأيقوني، نظراً الى جمال ورقة رائحته، فهو يشتمل على نغمات مسك الروم والفانيليا وزهر البرتقال، التي تدوم رائحته لساعات طويلة.

تابعي المزيد : أفضل العطور النسائية الأنثوية... ستجعل إطلالتك أيقونية