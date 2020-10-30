خلطات طبيعية من زيت اللوز لتطويل الشعر

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 30 أكتوبر 2020 01:39 مساءً - زيت اللوز، يساعد في تطويل الشعر وإضفاء حيويّة على مظهره والتخلّص من مشكلتي التقصّف والجفاف اللتين تؤديان إلى تساقطه. كل هذه الفوائد وغيرها، يعود الفضل فيها الى احتواء زيت اللوز على الماغنيسيوم بنسبة عالية، وعلى الفيتامينات A وB وE، بالإضافة إلى الحمض الأميني أوميغا الذي يساعد في حماية الشعر من أشعة الشمس.



*في ما يأتي أفضل الخلطات الطبيعية المصنوعة من اللوز والتي تساعد في نموّ الشعر وتطويله.



زيت اللوز والبيض

زيت اللوز والبيض



المكوّنات:

بيضة كاملة

نصف فنجان من زيت اللوز

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون



طريقة التحضير:

اخفقي البيض جيداً في وعاء جاف ونظيف

أضيفي الزيوت إلى البيض وحركّي المكوّنات حتى تصبح مزيجاً واحداً

وزّعي المزيج على الشعر كاملا من الجذور حتى الأطراف واتركيه منقوعاً لمدة ساعة كاملة

اغسلي شعرك بالماء الفاتر والصابون البلدي أو الشامبو ذات التركيبة اللطيفة والخالية من الكبريت.

كرّري العملية مرّة كل أسبوعين

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زيت اللوز والليمون

زيت اللوز والليمون



المكوّنات:

ربع فنجان من زيت اللوز

ملعقتان صغيرتان من عصير الليمون

ملعقة صغيرة من زيت اللافندر



طريقة التحضير:

امزجي المكوّنات جيداً حتى تحصلي على خليط متجانس تماماً

وزّعي المزيج على شعرك من جذوره حتى أطرافه

اتركي الشعر منقوعاً لمدة ساعة كاملة

اغسلي الشعر جيداً بالماء الفاتر والصابون البلدي أو الشامبو ذات التركيبة اللطيفة

كرّري العملية مرّة إلى مرّتين في الأسبوع

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زيت اللوز والزبادي

زيت اللوز والزبادي



المكوّنات:

- كوب من الزبادي

- ملعقتان من زيت اللوز

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طريقة التحضير:

في وعاء نظيف اخلطي كوب الزبادي مع ملعقتي زيت اللوز جيداً

ضعي المزيج على شعر مبلّل واتركيه منقوعاً لمدة نصف ساعة

اغسلي الشعر بالماء الفاتر والصابون البلدي

كرّري العملية مرة واحدة في الأسبوع

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زيت اللوز والشاي الأخضر

زيت اللوز والشاي الأخضر



المكوّنات:

نصف فنجان من الشاي الأخضر

ملعقة كبيرة من زيت اللوز



طريقة التحضير:

اخلطي المكوّنين جيداً حتى تحصلي على مزيج متجانس

وزّعي المزيج على شعرك مع تدليك فروة الرأس لمدة دقيقتين

اتركي الشعر منقوعاً لمدة ساعة كاملة

اغسلي الشعر جيداً بالماء الفاتر والصابون البلدي

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