إطلالات من مهرجان الجونة حصدت انتقادات الإعلام

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 30 أكتوبر 2020 01:39 مساءً - جائحة كورونا ألغت العديد من المهرجانات والمناسبة الخاصة بالسجادة الحمراء. الا أن مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة قرر أن يحارب هذه الجائحة وأن يبقى على موعده السنوي المعتاد. الا أن الكارثة الحقيقة كانت في المنافسة بين النجمات حول من ارتدت أجمل فستان، اذ بالفعل عمدت بع النجمات الى المبالغة في اطلالاتهن مما أظهر ابتذلاً عاماً. هذا لا يعني عدم وجود فساتين أنيقة بل على العكس، بعض النجمات أمثال ستيفاني صليبا وياسمين صبري وهيلدا خليفة مقدمة الحفل تألقوا بفساتين مميزة تخطف الأنفاس. لكن اليوم موضوعنا هو حول الاطلالات الأسوأ في مهرجان الجونة.

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الاطلالة الأسوأ



الاطلالة الأسوأ التي رصدناها في مهرجان الجونة هذا العام كانت من نصيب مها الصغير زوجة أحمد السقا التي اختارت فستاناً باللون الأحمر المائل الى الزهري، والكارثة أنها نسقت فوقه بليزر ذات قصة كلاسيكية فضفافة أو بموضة الـ Oversize مما جعلها حجمها يبدو أكبر بمرتين، هذا عدا أن البليزر لا تليق مع الفستان أبداً. هذا التصميم هو من ابتكار المصمم كريستوفر كاين Christopher Kane ويبلغ ثمنه 932 دولار أميركي.

مها الصغير



شك وتطريز مبالغ به



الهام شاهين، هالة صدقي، لبلبة وليلي علوي قررن أن يبرزن جمالهن بالشك والتطريز، مما عكس موضة قديمة جداً من خلال فساتينهن التي مر الزمن على هذه الصيحة منها. هذا فضلاً عن أن القصات كانت كليشيه جداً ولا تحمل أي نوع من التجديد. فضلاً عن ذلك، أظهرت هذه الفساتين الضيقة سمنةً زائدة على اطلالات هؤلاء النجمات، اذ كان الخيار خاطئاً في اعتمادها خصوصاً أنهن يتمتعن بوزن زائد.

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الهام شاهين





ذيول مبالغ بها



وكأن موضة الفستان مع الذيل ظهرت الآن وبدأت نجمات مهرجان الجونة بالتوجه بشكل جنوني نحوها. هذه الموضة القديمة جددت نفسها على سجادة مهرجان الجونة بشكل كبالغ به. فظهرت انجي المقدم بفستان باللون الأخضر مع ذيل ورائه، كذلك بشرى مع كاب طويل فوق الفستان وروجينا بفستان باللون البوردو. أما أسوأ اطلالة فكانت من نصيب شيرين رضا التي زينت فستانها الملون بكاب من الريش من خلفه.

ان موضة الذيل لا يعني أنها غير لائقة بل على العكس ظهرت بعض النجمات بفساتين مع ذيول وكابات أنيقة جداً كفستان هيلدا من ايلي صعب وستيفاني صليبا بفستان من جورج حبيقة.

انجي المقدم

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تابعي معنا أبرز هذه الاطلالات التي استوقفتنا وشاركينا رأيك حول الاطلالة التي لم تحبيها من مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة.