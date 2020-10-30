بـ3 فتحات جريئة.. ميرهان حسين تتصدر التريند بسبب إطلالتها في الجونة (صور)

لايف ستايل

استطاعت الفنانة ميرهان حسين، تصدر محرك البحث "جوجل" عقب إطلالتها مساء أمس، على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي، في دورته الرابعة.

وظهرت "حسين" بجمبسوت كُحلي، أظهر قوامها وطول قامتها، وجاء بفتحة ساق طويلة، وكشفت عن ساقيها، كما تميز بوجود فتحات من جانبي البطن، مع فتحة صدر واسعة وطويلة، كشفت عن جسدها.

وجاء الموديل بكاب شفاف على الذراعين، من توقيع "ASORY".

واعتمدت ميرهان على الشعر الأسود المرفوع، مع الأقراط والقلادة الألماسية.

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يذكر أن أن آخر أعمال الفنانة ميرهان حسين، مسلسل "ختم النمر"، الذى عرض منذ عدة أشهر وحقق نجاحًا كبيرًا.

وأقيم مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، تحت شعار "الإنسان والحلم"، وسط إجراءات أمنية ووقائية مشددة في مواجهة كورونا لأول مرة منذ انطلاقه، منها زيادة مساحة السجادة الحمراء وتقليل عدد المدعوين وتقليل عدد المقاعد.

وعينت إدارة المهرجان فريق سلامة خاصا، يتولى المسؤولية الكاملة لمراقبة وتنفيذ بروتوكولات الصحة والسلامة قبل وأثناء وبعد انتهاء المهرجان، بالتعاون مع مستشفى الجونة.

ووجهت إدارة المهرجان الدعوة إلى عدد كبير من الفنانين من أجل حضور الدورة الجديدة، من بينهم: أحمد السقا، تامر حسني، محمد هنيدي، يسرا، محمد رمضان، خالد الصاوي، أصالة، إلهام شاهين، نيللي كريم، خالد النبوي، لبلبة، أحمد داود، روجينا، أشرف زكي، جومانا مراد، محمد جمعة، سلوي خطاب، ريهام عبدالغفور، هالة صدقي، سلوي خطاب، جميلة عوض، نجلاء بدر.