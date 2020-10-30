شاب يعترف بحبه لـ سارة التونسي في الجونة: أنا بكراش عليكي.. والفنانة ترد

علاقات و مجتمع

تعرضت الفنانة سارة التونسي، لموقف محرج من أحد المعجبين بها، الذي اعترف لها قائلًا: "أنا بكراش عليكي".

ونشر شاب يدعى "أحمد شتا"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو له أثناء وجوده في مهرجان الجونة السينمائي، إذ ظهر خلال المهرجان على السجادة الحمراء موجهًا حديثه للفنانة سارة تونسي قائلًا: "سارة تونسي أنا بكراش عليكي".

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وتفاجأت "سارة" من اعتراف الشاب، إذ دخلت في نوبة ضحك هستيرية.

وكانت الفنانة سارة التونسي، تميزت بإطلالة فاتحة اللون، لفتت بها الأنظار، خلال مشاركتها في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، الذي انطلق مساء الجمعة الماضية.

وارتدت "سارة"، فستانا باللون الأخضر الفاتح، بتصميم منفوش بقماش التل مع المكشوف من منطقة الصدر، من توقيع دار الأزياء emme، والذي يتشابه مع فستانها في نسخة العام الماضي من نفس المهرجان، والذي تميز بأنه "منفوش" ومكشوف الظهر، بالرغم من أنه من توقيع مصمم آخر وهو سامح حرشاني.

انطلاق فاعليات مهرجان الجونة

وانطلقت مساء الجمعة الماضية، فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، والتي من المقرر استمرارها حتى 31 أكتوبر الجاري، حيث يحتضن مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة فعاليات المهرجان وعروض سجادته الحمراء.

وقال سميح ساويرس رئيس مجلس إدارة مجموعة أوراسكوم القابضة، وصاحب حلم تأسيس مدينة الجونة ومركز الجونة للمؤتمرات والثقافة: "نؤمن بالدور المحوري للفن والثقافة في تنمية المجتمع، وبأن المنجزات الإبداعية هي محرك فعال للنمو المحلي والإقليمي، ونحن ملتزمون بدعمها وتطوير البنية التحتية لها".

وذكر أن الاختيارات البصرية لتصاميم المهرجان هذا العام، مستوحاة من التنوع العرقي والثقافي لشعوب المنطقة، ممثلة في الأطياف المتنوعة للمواهب العربية والشرق أوسطية الحالمة بأشكال جديدة من الحياة، التي يجسدونها في أعمالهم السينمائية.