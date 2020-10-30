فيديو وصور.. حكاية حسن شحاتة ومحرم فؤاد في حياة عايدة رياض: كان نفسي أخلف

علاقات و مجتمع

"عملولي عمرة".. مواقف دفعت عايدة رياض للحديث عن ديانتها

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تدين عايدة رياض بالمسيحية، كما تحب أن تؤكد في كل حين، لكنها لم تترك معتقداتها تؤثر على اختياراتها في الزواج والحب، هنا تركت الأمر لقلبها كليا، سارت خلفه فعاشت قصص حب كان يتحاكى بها الجميع، على الصعيد الشخصي والعام، ظلت عايدة رياض على الساحة، في وقت لم يكن لمواقع التواصل الاجتماعي دور يذكر، بل نسجت حولها الأحاديث في النوادي الرياضية، ومجالس الفن التي كانت تعقد حينذاك، ورغم قصص الحب والارتباط، ظلت لها أمنية معلقة بالسماء، لم تستطع تحقيقها، ولم تنجب ولدا يكون لها مدى العمر سندا.

عايدة رياض وحسن شحاتة

"لغى التعصب"، منذ فازت مصر بكأس الأمم الأفريقية بفضله، هكذا وصفته عايدة رياض رياضيا، ولكن ربما الوصف أقرب لعلاقتهما، "ده قمر، إنسان قلبه زي البافته وابن بلد محب لأهله ووطنه ولاعب ممتاز، رمز كبير وقدوة وعلمنا كتير، وإحنا كجمهور كنا كلنا وراه، وحب جمهور الأهلي والزمالك له لا يقدر بمال فهو هرم من أهرامات مصر".

مساندته لها كانت مادية ومعنوية كبيرة، فهو زوج شقيقتها هدى، وخاصة فيما يتعلق بـ قضيتها الشهيرة عام 1982، والتي عرفت بقضية الكومبارس، حينما قبض عليها مع مجموعة من الفتيات في فيلا أحد أثرياء العرب بمصر الجديدة، ولكن في الاستئناف خرجت براءة بعد 3 أشهر كان حسن شحاتة هو داعمها الأكبر، رغم ما مر به من أزمات بسببها، "كان الجمهور في المدرجات أول ما يدخل مع نادي الزمالك يقولوا له يا عايدة، ومش بس جمهور الأهلي لا دة جمهور الأهلي والزمالك" بحسب تصريح صحفي لمحمود الخطيب، وعلى الرغم من ذلك ظل زوج شقيقتها هو أكبر داعم لها، وتقبل تلك الإساءة بصدر رحب.

وتدخل محمود الخطيب خلال أحد مباريات الأهلي والزمالك، كان السبب وراء توقف الجماهير عن سب حسن شحاتة، فعندما ملأت الجماهير المدرجات وعقب نزول الفريقين إلى الملعب وقبل بدء المباراة، بدأت الجماهير في إطلاق ألفاظ غير لائقة ضد حسن شحاتة.

قال الخطيب: "الحكم كان أجنبي، وقبل ما يبدأ صفارة بداية المباراة دخلت منتصف الملعب، فاستغرب الحكم، وانتظر ولم يطلق صافرته، ذهبت إلى حسن شحاتة وأخذته من يده، وذهبنا إلى جمهور الأهلي، قمنا بتحيته وقام بتحيتنا، ثم ذهبنا إلى جماهير الزمالك وفعلنا نفس الشيء وهنا انتهى الأمر".

المواقف لم تقف عند هذا الحد، فقد توسط لها حسن شحاتة لدى نور الدمرداش، بحسب الموقف الذي ترويه عايدة رياض، "نور الدمرداش زملكاوي متعصب، قلت والنبي يا حسن عايزة أروح اتأسف لنور الدمرداش لأني اتأخرت، عايزة اعتذرله عشان اللي بعد كدة، دخل كابتن حسن وقعد يتكلم مع نور لأنه زملكاوي للنخاع، فنور قالي جيتي يا عايدة، اتاسفتله وقلتله غصب عني لو في أي حاجة تانية انا موجودة، فقالي نسيتي المسلسل قلتله لا مستحيل، في ربع ساعة كان أول يوم لدوري اليوم دة وقالهم لبسوها وبدأت اشتغل".

كريم حسن شحاتة

قالت عايدة رياض عن كريم حسن شحاتة، إنه "ده حبيبي وأول طفل في العيلة، وكمان بحبه لأنه بيحب مهنته ومتفوق فيها جدا، مذيع شاطر"، كما ساندته في عمله، هو مثقف جدا وعنده موهبة الإلقاء، وشاطر، أنا بعتبره ابني مش ابن أختي، طبعا يا ريت يبقى عندي ابن جميل كدة.

كريم وحسن شحاتة مرة أخرى هما أكثر من وقفوا بجانبها في مرضها، حينما أصيبت بسرطان في المثانة، روت باكية تلك المواقف التي لا تستطيع نساينها، "كريم ده راجل صغير، هو اللي جابلي الدكتور، ربنا يخليه لأبوه وأمه ويا رب ربنا يكرمه هو اللي جابلي الدكاترة وكان بيراسل باريس، ربنا يوفقه في شغله ويخليه لأبوه وأمه، هو مذيع جميل وفاهم".

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عايدة رياض ومحرم فؤاد

تزوجت عايدة رياض من الفنان محرم فؤاد عام 1982، بحسب روايتها في أحد البرامج التليفزيونية، وكان غيورا بشدة عليها، "قعد 7 سنين بدون عمل عشان كان بيغير عليا، وكان في مشاكل كتير جدا عشان هو مش راضي، بعد شهر من الزواج استلمت جايزة عن فيلم "أهل القمة"، وبعد كدة جالي فيلم "الغول"، وهو سربه كان دور نيللي ومعملتوش، وكنت صغيرة جدا وهو قالي هتمثلي وترقصي ومعملتش حاجة خالص بسبب غيرته".

وأكملت، "هو مصري وشرقي وأنا أخدت قراري بعد 13 سنة من الزواج، كنا في لندن قابلنا يونس شلبي وقال أنا هعمل فيلم وعايزة أبقى معاك، هو افتكر محرم بيضحك على عقلي يونس كلمه وأنا بزن، وعملت فيلم "سفاح كرموز"، ومكنش عندي رصيد، رغم كدة أنا مش نادمة على القرار، وكان لازم أعمل كدة، وانفصلنا ساعتها فيلم "أحلام هند وكاميليا" لما عملته حصل مشاكل كبيرة وخلاص".

شعرت عايدة رياض أن التمثيل عوضها عن سنين الزواج دون خلفة، "كان لازم أخد قرار، حسيت الشغل عوضني عن السنين اللي فاتت من غير خلفة أو أي حاجة، ومستقبلي كان مهم في الوقت دة، هقعد مع حد بحبه وأعذبه وأضايقه، وهو فنان مش بسيط، فمش معقول أنزل الصبح أرجع الساعة 3، كان هيرميني من البلكونة فخدت قرار الانفصال".

عايدة رياض وأحمد بدير

نفت عايدة رياض كافة الشائعات التي تفيد بأنها تزوجت من الفنان أحمد بدير، حيث قالت، "أحمد بدير كانت شائعة عشان اشتغلنا مع بعض كتير في المسرح، بس متجوزناش خالص"، وأضافت عايدة، "طول الوقت عندي شائعات ومطمع واتعرضت لحاجات صعبة أوي ولا ليها أي وجود وعديت بيها الحمدلله".

وأكملت في لقاء تليفزيوني، "إيه الشائعات دي.. مش معقول أتزوجه، ده زميل، واشتغلنا مع بعض في مسرحية ظلت ناجحة لمدة 4 سنوات، ده زميل والشائعة دي لا أساس لها من الصحة، سيبوا الراجل في حاله".

وأضافت "رياض"، خلال حوارها في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، على شاشة "القاهرة والناس"، أن بدير شخص محترم للغاية "كويس جدًا ومش من النوع الشقي، مش بتاع الحاجات دي، أنا بصراحة بحب الراجل الشقي، فعلا بجد بحب الراجل الشقي، عاوزين نفرفش شوية بقى".

شائعات الزواج تلاحق عايدة رياض

بعد محرم فؤاد حاوطت شائعات كثيرة الفنانة عايدة رياض بأنها تتزوج، ولكنها لم تتزوج، "كان المفروض اتجوز طبعا، وندمت على ده"، وأكملت خلال لقائها على برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، "أصبت بعقدة من الزواج" بشكل كبير، رغم أن محرم فؤاد كان شخصية محترمة جدًا وكويس للغاية، ولكن كان هناك فرقا كبيرا في العمر بيني وبينه.

وأضافت "محرم فؤاد كان بيحبني أوي أوي ويغير عليا أوي عشان كده كان قافل الدنيا عليا أوي، فعشان كده كان صعب جدا"، موضحة، "أنا كان عندي أولويات أهم من الزواج، يمكن حبيت بس ولكن لم أتزوج، حبيت يمكن 3 أشخاص فقط، كنت بحب بس ولم أتزوج".

عايدة رياض لم تستطع الخلفة

تحدثت الفنانة عايدة رياض عن أكثر ما أرادته في حياتها وهو إنجاب الأطفال، "كان عندي فراغ كبير جدا إني قعدت 13 سنة متجوزة من غير خلفة، وكنت أتمنى إني أخلف، ده نصيب، لأن أهم حاجة للست إنها تبقى أم وده محصلش معايا، حسيت بمستقبلي أنا كعايدة، لازم أضمن مستقبلي فقررت أرجع الشغل وعملت أعمال كتير وأروح التصوير كتير هنا انفصلنا أنا ومحرم فؤاد".

وأكملت عن طارق نجل محرم فؤاد، "طارق ده حبيب قلبي مكنش معانا في البيت بشكل دائم لأنه كان في لبنان بس خد الثانوية بعد 18 سنة ورجع قعد معانا وكان بيسافر معانا إحنا الاتنين كنا قاعدين في مدرسة محرم فؤاد يدينا دروس ويوبخ فينا وهو تربية لبنانية فرنساوي رقيق ولذيذ، ومثقف".